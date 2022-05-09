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外資賣超211.47億 提款金融股布局面板股

2022/5/9 18:08
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（中央社記者江明晏台北9日電）台股今天重挫359.28點，收在16048.92點，其中外資及陸資賣超211.47億元，賣超第1名為國泰永續高股息，其餘有新光金、台新金、元大金等金融股，逆勢買超有部分金融股和面板股等。

台股今天重挫359.28點，收在16048.92點，成交值新台幣2398.23億元。三大法人自營商賣超59.21億元，投信買超5.07億元，外資及陸資賣超211.47億元，合計賣超265.61億元。

根據證交所公布外資賣超前10名個股，第1名為國泰永續高股息，賣超逾2.2萬張，其次依序為新光金、中鋼、台新金、元大金、長榮航、富邦金、緯創、國產、佳世達，顯示金融股、鋼鐵、航空為外資調節重點。

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外資買超排行中，第1名為台企銀，買超逾2.2萬張，其次依序為中信金、京元電、群創、元晶、兆豐金、王道銀行、漢翔、中鴻、友達，顯示部分金融股仍受到外資青睞，面板、電子等也獲得外資逆勢買超。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，在市場擔憂熱錢退潮下，台股面臨修正壓力，目前指數跌破前低，短線回測軌道觀察「萬六」關卡，甚至15900點等技術性支撐。（編輯：張均懋）1110509

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