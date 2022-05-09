台股萬六保衛戰 投顧：資金退潮電子股修正壓力大

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（中央社記者江明晏台北9日電）台股今天重挫359.28點，以最低點16048.92點作收，台積電股價創近一年新低，投顧指出，本波修正以電子股為主，台積電屢遭外資提款，而強勢美元將導致台股資金退潮，短線「萬六」關卡恐不保。

國際進入升息循環，引發資金退潮疑慮，台股今天電子無力，加上金融、航運大跌，終場指數重挫359.28點，以最低點16048.92點作收，創下去年5月20日以來低點，明天將面臨「萬六」關卡保衛戰。各類股今天全盤皆墨，電子股跌1.72%、金融股大跌3.46%，航運股大跌3.53%。

觀察權值股表現，晶圓代工廠台積電收520元，下跌8元，跌幅1.52%，股價創近1年來新低。去年5月台股低點落在15159點，當時台積電股價為518元，反觀今天指數仍有16048.92點，台積電股價水位已經來到520元。

投顧分析師指出，台積電為權值股重心，成為外資提款調節標的，加上殖利率不佳，股價提早來到低點，而本波修正主要來自電子股，若扣除金融股與其他股的影響，指數應該已經落在15000點左右的水位，而後續升息腳步還沒完，指數上漲都將面臨壓力。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國聯準會（Fed）雖然沒有加速緊縮，但美元升值趨勢不變，導致新台幣弱勢，資金回流美國持續，在市場擔憂熱錢退潮下，台股面臨修正壓力，目前指數跌破前低，短線回測軌道觀察「萬六」關卡，甚至15900點等技術性支撐。他說明，美國是全球升息速度和幅度最大的國家，和其他國家的利差只會越來越大，將促使強勢美元的趨勢加強，意味著新台幣將持續弱勢，導致資金退潮、持續外流，只要沒有看到美元上漲趨緩，熱錢從台灣股債市出走的危機就不會解除。

但他表示，這個利空可能會到6月就告一段落，下一次聯準會會議落在6月中旬之後，不排除開始有「像樣的反彈」，但下半年則要觀察基本面的狀況，電子股業績與需求的表現將是重點。（編輯：趙蔚蘭）1110509