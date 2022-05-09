台股重挫359點收16048點 台積電股價創近一年新低

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（中央社記者江明晏台北9日電）國際進入升息循環，引發資金退潮疑慮，台股今天電子無力，加上金融、航運大跌，終場指數重挫359.28點，以最低點16048.92點作收，創下去年5月20日以來低點，面臨「萬六」關卡保衛戰。

美股上週五收黑，科技股跌勢較重，台股今天開盤持續下挫，指數開低震盪，在買盤縮手及金融、航運跌勢加重下，指數終場下跌359.28點，收在最低點16048.92點，跌幅2.19%，成交金額2398.23億元。

八大類股今天全盤皆墨，電子股下跌1.72%、金融股大跌3.46%，航運股大跌3.53%。

觀察權值股表現，晶圓代工廠台積電收在520元，下跌8元，跌幅1.52%，股價創近1年來新低；聯發科下跌2.52%，收813元；矽力-KY下跌3.18%，收2435元。

貨櫃三雄盤中跌勢擴大，長榮收盤下跌4.55%、陽明下跌3.45%、萬海下跌2.31%，分別收在147元、126元、148元；航空雙雄逢賣壓，長榮航下跌3.31%、收在35元，華航跌1.59%、收27.9元。

擁業績利多的ABF三雄原先均力守紅盤，欣興終場仍逆勢上漲1.44%，收211元；景碩、南電翻黑，分別收在166.5元及395元，下跌2.35%及1.62%。具備解封題材的旅行社股票今天逆勢大漲，五福收盤飆漲停收在41.65元，山富股價勁揚收65元、漲幅4.5%，易飛網上漲3.67%、收31.1元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國Fed聯準會雖然沒有加速緊縮，但美元升值趨勢不變，導致新台幣弱勢，資金持續回流美國；在市場擔憂熱錢退潮下，台股面臨修正壓力，目前指數跌破前低創近1年低點，短線回測「萬六」關卡、甚至15900點等技術性支撐。（編輯：張良知）1110509