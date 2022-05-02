台積電股價走低投資人續挺 股東衝破130萬人創新高

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晶圓代工廠台積電上週股價持續走跌，股東人數進一步攀高，至4月29日達132萬9364人，再創歷史新高，單週增加4萬6889人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹2日電）晶圓代工廠台積電上週股價持續走跌，單週下挫新台幣20元，市值縮水5186億元，股東總人數突破130萬人，達132萬9364人，再創歷史新高，單週增加4萬6889人。

受美國聯準會（Fed）可能加速升息、中國經濟放緩及科技廠庫存調整壓力升高等因素影響，台股上週震盪走跌，4月29日指數收在16592.18點，單週下跌432.91點，跌幅約2.54%。

台積電上週股價一度滑落至523元，逼近去年5月12日創下的低點518元，4月29日股價反彈，收在538元，單週下挫20元，市值縮水5186億元，滑落至13.95兆元。

隨著股價走低，投資人持續力挺，台積電股東人數進一步攀高，至4月29日達132萬9364人，再創歷史新高，單週增加4萬6889人。

其中，零股股東人數突破80萬人，達81萬2440人，上週增加2萬7948人；持股1張至5張股東人數達42萬6470人，增加1萬6274人。值得注意的是，持股1000張以上的大股東人數回升至1521人，增加2人，為2月25日以來首度回升。

法人表示，台積電製程技術領先，將有助應對電腦及手機市場的短期修正，高效能運算需求強勁，是推升台積電營運成長的主要動能。

台積電3奈米製程技術將於今年下半年量產，將會是業界最先進的技術，2奈米製程預計2024年進行風險性試產，2025年量產。

分析師王兆立說，台積電基本面強勁，美國公債殖利率攀高，是影響近期美國科技股及台積電股價表現疲弱的主因，後續動向值得追蹤觀察。（編輯：趙蔚蘭）1110502