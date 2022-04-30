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南部半導體S廊帶 台積電6月楠梓產業園區建廠
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南部半導體S廊帶 台積電6月楠梓產業園區建廠

2022/4/30 10:15（4/30 10:22 更新）
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高雄市政府29日公告實施楠梓產業園區都市計畫主要與細部計畫，都發局說明，高煉廠以建構城市生態綠廊為主調規劃，兼顧產業轉型與環境共生。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月29日
高雄市政府29日公告實施楠梓產業園區都市計畫主要與細部計畫，都發局說明，高煉廠以建構城市生態綠廊為主調規劃，兼顧產業轉型與環境共生。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月29日
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（中央社記者曾以寧高雄30日電）高市府經發局今天正式核定楠梓產業園區設置計畫，預計5月完成園區土地點交、6月起同步建設園區公設及廠房。高雄市長陳其邁說，台積電落地高雄代表半導體廊帶成型。

陳其邁透過新聞稿表示，今天正式核定楠梓產業園區設置計畫，將進入實質園區開發及台積電同步建廠階段。台積電落地高雄代表半導體廊帶成型，宣告中油舊高煉廠褐地重生，可望帶動在地產業升級及城市轉型發展。

陳其邁說，台積電進駐楠梓產業園區設廠將結合高雄既有材料與石化產業聚落、循環技術及高值材料生產等優勢，帶動先進材料與石化產業就業與研發升級，鏈結既有半導體產業及南部科技走廊，建立南部半導體S廊帶，進一步具體落實加速產業轉型、增加就業等優先政策。

副市長羅達生說，中央規劃南部半導體S型廊帶，其中考量高雄現有產業用地不足，去年7月經發局啟動舊高雄煉油廠變更為楠梓產業園區報編計畫，經市府跨局處合作完成汙染場址整治、都市計畫變更及環評等程序，確認環境影響說明書審查結論公告及都市計畫主要與細部計畫實施後，核准設置。

經發局長廖泰翔表示，5月辦理土地點交及協助台積電取得設廠建照，預計6月園區內道路、公園、滯洪池等公共設施及台積電建廠將可同步動工，並逐步完成園區內配電場、配水池與污水處理等設施，讓台積電如期於明年7月營運，屆時至少預期可創造1500名就業人口及每年1576億元產值。高雄半導體產業鏈可望在台積電進駐後5年內成形，整體招商將創造4.5萬個以上優質工作機會。

外界關切楠梓產業園區環境議題，經發局工業輔導科說明，將依環評大會決議承諾事項落實執行，市府綠電小組攜手台積電朝零碳排及綠能開發方向努力，並比照竹科寶山2期成立開發監督小組。整體園區規劃也將納入生態考量，連結周邊都會公園、後勁溪及半屏山、蓮池潭、洲仔濕地、柴山，建構生態綠廊公園內半導體園區願景，落實綠色製造與環境共生共榮理念。（編輯：孫承武）1110430

高雄市政府29日公告實施楠梓產業園區都市計畫主要與細部計畫，並表示6月將由經發局依環評決議及承諾事項，辦理園區公設及台積電第1期設廠用地29.8公頃（圖）建廠動工。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月29日
高雄市政府29日公告實施楠梓產業園區都市計畫主要與細部計畫，並表示6月將由經發局依環評決議及承諾事項，辦理園區公設及台積電第1期設廠用地29.8公頃（圖）建廠動工。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月29日
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