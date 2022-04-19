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台積電與熊本縣簽訂新廠選址協定 將於4/21動工

2022/4/19 18:11（4/19 18:38 更新）
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台積電赴日設廠，在日本設立的子公司JASM 19日與新廠預定地的熊本縣菊陽町簽訂選址協定，新工廠預定將投資86億美元。（中央社檔案照片）
台積電赴日設廠，在日本設立的子公司JASM 19日與新廠預定地的熊本縣菊陽町簽訂選址協定，新工廠預定將投資86億美元。（中央社檔案照片）
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（中央社東京19日綜合外電報導）台灣晶圓大廠台積電赴日設廠，在日本設立的子公司JASM今天與新廠預定地的熊本縣菊陽町簽訂選址協定，新工廠預定將投資86億美元，4月21日動工，目標為2024年12月起出貨。

日本經濟新聞報導，JASM與熊本縣菊陽町今天舉行選址協定簽約儀式。JASM總經理（社長）堀田祐一表示，新廠預定本月21日動工興建，目標是2024年12月起出貨。

台積電熊本新廠將投資86億美元（約新台幣2517億元），規劃未來每月生產10到20奈米晶圓5萬5000片。

新廠建築面積約7萬2000平方公尺，除了廠房以外還有辦公室建物，落成後熊本市內的JASM總公司也將轉移到此地。

預計員工將有1700人左右，其中包括從台灣派來320人，3月時台灣已派出第一批10名技術人員到當地；另外，合資的日本索尼集團（SONY）將進駐200人，其餘約1200人將對外招募。

關於即將動工的新廠，堀田表示，日本有穩定需求的客戶、許多相關製造商，在供應鏈上有其優勢，也可以期待優秀人才；他希望有助於將九州與熊本打造為半導體的一大產地。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110419

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