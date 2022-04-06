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高市促產獎勵補助額度倍增 盼吸引關鍵產業投資

2022/4/6 13:33（4/6 14:16 更新）
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高雄市經發局表示，促進產業發展獎勵補助即日起至6月30日受理申請，將於各大產業園區、工業園區傳授計畫書撰寫撇步及注意事項，歡迎企業踴躍申請。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月6日
高雄市經發局表示，促進產業發展獎勵補助即日起至6月30日受理申請，將於各大產業園區、工業園區傳授計畫書撰寫撇步及注意事項，歡迎企業踴躍申請。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高市經發局今公告111年促進產業發展獎勵補助辦法，額度較去年倍增至2億元，且針對半導體等重點產業降低申請門檻，盼吸引關鍵產業投資高雄，即日起受理申請至6月30日。

經濟發展局今天新聞稿指出，促產獎勵補助對象為文化創意、綠色能源、精緻農業、會議展覽、生物科技、醫療照護、觀光休閒、國際物流、海洋遊艇、智慧電子、資通訊、高加值型金屬製品製造，以及其他市府推動輔導等策略性產業。

其中市府推動輔導的半導體及數位內容、綠能、生醫、醫材、資通訊、智慧電子等產業為重點發展產業，盼藉獎補助鼓勵業者到高雄投資、研發與創新。

經發局表示，促產獎勵補助項目含括融資利息、房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資等。申請標準為策略性產業在高雄新增投資金額達新台幣3000萬元以上，或增加本國勞工就業人數30人以上。

重點發展產業門檻更低，只要新增投資金額達1000萬元以上，或增加本國勞工就業人數10人以上即可申請；若新聘用碩士以上高階研發人力，每人每年薪資最多可再補貼18萬、最高100人。

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經發局長廖泰翔說，市府推動園區開發及招商引資，加速南部半導體S廊帶產業聚落成形，其中促產獎勵補助更是吸引廠商投資高雄重要關鍵，去年就促成逾133億元投資落地、創造3729個就業機會。

經發局指出，促產獎勵補助今年額度較去年倍增至2億元，申請期間自即日起至6月30日，依收文日期順序審議。為配合仁武、橋頭、亞灣創新等園區開發，累計收件達5案就召開審議會議，縮短時程加速大廠投資落地。（編輯：孫承武）1110406

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