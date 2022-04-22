台積電徵技術員赴美 半導體產業全球掀人才荒

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（中央社記者張建中新竹22日電）台積電在台招募技術員，未來將派任至美國晶圓21廠，條件是高中職以上畢業、無經驗可，引發熱議。半導體業者表示，半導體缺人才是全球性問題，廠商成本壓力升高。

晶圓代工廠台積電在美國亞利桑那州建置5奈米晶圓廠，第一期廠房預計2024年第1季生產。除有美國廠工程師陸續來台受訓，台積電近期也在台灣招募技術員，未來將派任至亞利桑那州廠。

根據台積電在求職網站的說明指出，工作內容是機台操作、產品檢驗、設備異常問題反應，錄取者先在竹科、中科或南科工作，2022年12月底以前須配合公司需求，派任至美國晶圓21廠，為期至少2年。

除工作採輪班制，且願意配合任務需求加班，最受關注的是，條件是高中職以上畢業者、無經驗可，多益成績須達800分以上，能在全英語環境下執行職務。

美國科技資訊網站Tom's Hardware發表評論，對於台積電為何不在美國當地雇用這種幾乎不要求特定工作技能或經驗的基層技術員，感到疑惑。

Tom's Hardware並認為，台積電要求美國的錄取者必須到台灣受訓6到12個月，恐將影響美國人應徵的意願，預期台積電的擴產計畫可能會受到人力市場緊縮衝擊。

台積電表示，台灣招募的技術員是未來將派任亞利桑那州廠的種子成員，人數不多，這座廠員工人數將有2000人，會以當地招募的人才為主。

台積電強調，亞利桑那州廠員工招募進度良好，已有近500名員工來台受訓，要求錄取者來台受訓並不影響員工招募，反而吸引一些過去沒機會來亞洲的員工加入。

與台積電有多年合作經驗的半導體設備業者表示，台積電過去擴建新廠，皆會派任種子成員與在地的員工合作，對於這次台積電在台灣招募未來派任亞利桑那州廠的種子技術員，並不會感到意外。

因這些種子技術員要求多益成績須達800分以上，門檻相對較高，據求職網站說明，底薪新台幣4萬元或以上，較台灣廠區的技術員月薪3萬元至3.6萬元高出1成以上水準。

這家跨國設備商為服務台積電等客戶，在美國及台灣等地都設有據點，各國員工也有可能來台受訓。業者說，確實部分有家庭的美國員工不太願意長時間離鄉背井，對於單身的年輕員工則普遍願意配合。

設備業者表示，包括台積電等半導體廠近年爭相大舉擴張，人才招募確實辛苦，人力市場競爭激烈，是一大挑戰，這是包括台灣在內全球性的問題。為了搶人才，廠商只好爭相加碼薪資福利，營運成本壓力也隨著升高。

網通晶片大廠瑞昱說，面對半導體產業長期人才供不應求，國內外大廠都積極提供具吸引力的薪酬來爭取人才，瑞昱也不落人後，提供高競爭力薪酬延攬科技專業人才。

此外，瑞昱持續投資創新研發、開拓產能，預期短期內營業費用率不會有顯著下降，第1季營業費用率34.4%。瑞昱強調，長期隨著公司成長，可以有效利用經濟規模進而降低營業費用率。（編輯：張良知）1110422