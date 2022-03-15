中研院南部院區二期上梁 蔡總統盼設量子國家隊

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）中央研究院南部院區今天舉行第2期工程上梁儀式，總統蔡英文指出，期盼中研院南部院區發展前瞻量子科學研究，協助政府打造「量子國家隊」，為國家永續發展打下重要基礎。

中研院南部院區上午舉行第2期工程「研究大樓（Ⅱ）及綜合大樓」上梁儀式，由蔡總統、中研院長廖俊智等人共同見證，台南市長黃偉哲與民主進步黨籍立委王定宇、林宜瑾、陳亭妃等人也出席。

廖俊智致詞表示，中研院在量子科技已深耕數十年，並已成立量子電腦及量子光電專題中心，未來將持續扮演「量子國家隊」的樞紐，聚集、培育及延攬頂尖量子研發團隊，連結國內學術研究能量，以及台灣在半導體與通訊產業的經驗，建構第1台台灣自製超導量子電腦。

廖俊智說，除量子科技研究基地，面對全球氣候變遷危機，「海洋能」被視為重要零碳能源選項，中研院南部院區將成立國內首座「海洋能專題中心」，研究焦點包括調查台灣東南沿海黑潮主軸洋流發電潛能等，預計在未來5年完成「台灣周邊海域高解度資料同化模式系統」建置。

蔡總統致詞指出，今天見證中研院南部院區第2棟研究大樓及綜合大樓上梁，代表台南市歸仁區沙崙地區已在國家下一代重要科技發展扮演重要角色，中研院南部院區目前已有11間農業科技實驗室，在培育優良種苗及改良農業基因方面有重大成就，也提升台灣農業國際競爭力。

蔡總統表示，第2棟研究大樓及綜合大樓預計今年底完工，另外1棟量子科技實驗大樓的興建計畫也在推動中，預期在2026年完成，未來中研院的人文社會團隊、量子科學團隊、環境變遷研究中心都會跟著進駐。

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蔡總統指出，中研院南部院區將成為人文社會學界的田野基地，也會發展前瞻量子科學研究，協助政府打造「量子國家隊」，並成為去碳能源研究重要據點，為國家永續發展打下重要基礎。

蔡總統表示，中研院是國家最高研究機構，也被賦予更高期待及責任，希望隨著南部院區發展，結合沙崙智慧綠能科學城及南部科學園區能量，為南台灣產業創新及轉型注入更多活力與動能。（編輯：戴光育）1110315

中研院南部院區15日舉行第2期工程「研究大樓（Ⅱ）及綜合大樓」上梁儀式，總統蔡英文（前中）與中研院長廖俊智（前左）等人出席。中央社記者楊思瑞攝 111年3月15日