俄烏戰爭 中研院將接納10名烏克蘭學者、學生來台

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（中央社記者張雄風台北9日電）俄羅斯入侵烏克蘭，中研院今天表示，將接納10名烏克蘭學者、學生來台；另外目前中研院與俄羅斯有一個正在進行的合作備忘錄，預計6月執行完畢，結束後就不會再繼續。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委林奕華質詢時表示，近期俄羅斯入侵烏克蘭，中研院是否有以院的合作備忘錄；另外，根據中研院資料，近5年與俄合作研究有13件，7件已完畢、6件還在執行，未來是否會繼續，有無標準。

民進黨立委張廖萬堅質詢時也提到，中研院內有4名烏克蘭籍研究人員與1名國際研究生學程博士生，是否有援助烏克蘭學者的計畫。

廖俊智表示，目前以中研院層級與俄羅斯的合作備忘錄有一個正在執行，是地球科學方面的研究，預計6月執行完畢後就不會繼續。

廖俊智指出，其他研究計畫都是學者對學者間，若涉及敏感科技會急迫處理，學術交流可討論，也沒有人員或經費交流；目前院內只有1名俄羅斯學者，主要是學術研究是相似題目、討論研究成果，沒有很密切的交流。

廖俊智認為，若是進行研究，其實很多俄羅斯學者也是反戰，也能讓俄國學者體會到學術獨立、自由重要性。

至於援助烏克蘭學者部分，廖俊智指出，俄烏戰爭後，中研院也發表聲明反對，也願意接納烏克蘭學者、學生訪問，關心烏克蘭學者在台的工作狀況；聲明發表後，波蘭科學院也向中研院聯繫，目前中研院規劃接納10名學生、學者，未來不排除會有更多。

廖俊智另外提到，目前接納學者都是女性，「因為男性被徵召保家衛國」。（編輯：張芷瑄）1110309