更多編輯台推薦新聞：
基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象
國際

基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克
國際

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

烏克蘭捐款專戶已逾4億 捐款人次破7萬

2022/3/8 17:23（3/8 18:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
財團法人賑災基金會發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至8日下午4時43分，已達新台幣4億零1萬元。圖為2月26日台北101大樓以藍黃燈光點亮烏克蘭國旗圖樣聲援。（中央社檔案照片）
財團法人賑災基金會發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至8日下午4時43分，已達新台幣4億零1萬元。圖為2月26日台北101大樓以藍黃燈光點亮烏克蘭國旗圖樣聲援。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛8日電）財團法人賑災基金會今天發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至今天下午4時43分，已達新台幣4億零1萬元，其中實體帳戶統計新台幣2億9970萬元，線上多元支付平台則有1億零31萬元。

俄烏戰事未歇，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶。基金會表示，目前投入捐款超過7萬人次，透過轉帳匯款帳戶比例為55%，線上多元支付比例為45%。

基金會表示，此次捐款至4月1日截止，線上多元支付部分，因結算及帳務工作時間，刷卡服務將於4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款則將於3月27日晚間23時59分先行關閉，請有意捐款的民眾把握時間。

用途部分，基金會說，外交部長吳釗燮昨天舉行記者會時指出，將代表政府首先捐贈1億元（約350萬美元）給安置在波蘭境內的烏克蘭難民。（編輯：翟思嘉）1110308

延伸閱讀
烏克蘭捐款專戶5天達3億元 首撥1億助難民烏克蘭網球女將擊敗俄羅斯 謝台灣捐物資PO文力挺烏克蘭官員空襲警報中感謝台灣援助 期待擴大雙邊合作圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀