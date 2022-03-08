烏克蘭捐款專戶已逾4億 捐款人次破7萬

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財團法人賑災基金會發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至8日下午4時43分，已達新台幣4億零1萬元。圖為2月26日台北101大樓以藍黃燈光點亮烏克蘭國旗圖樣聲援。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛8日電）財團法人賑災基金會今天發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至今天下午4時43分，已達新台幣4億零1萬元，其中實體帳戶統計新台幣2億9970萬元，線上多元支付平台則有1億零31萬元。

俄烏戰事未歇，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶。基金會表示，目前投入捐款超過7萬人次，透過轉帳匯款帳戶比例為55%，線上多元支付比例為45%。

基金會表示，此次捐款至4月1日截止，線上多元支付部分，因結算及帳務工作時間，刷卡服務將於4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款則將於3月27日晚間23時59分先行關閉，請有意捐款的民眾把握時間。

用途部分，基金會說，外交部長吳釗燮昨天舉行記者會時指出，將代表政府首先捐贈1億元（約350萬美元）給安置在波蘭境內的烏克蘭難民。（編輯：翟思嘉）1110308