台積電鞏固競爭力 今年首季發明專利申請723件奪冠

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部今天公布今年第1季智慧財產權趨勢，受理3種專利申請合計1萬7498件、年增2%，其中發明專利申請以台積電居首，件數達723件，創2012年以來單季新高；外國人則以高通242件最多，成長率最為驚人的則是英特爾，申請件數翻9倍。

經濟部智慧財產局今天公布第1季智慧財產權趨勢，受理申請的發明、設計、新型等3種專利件數，以發明專利1萬2534件為最大宗，件數較上年同期成長5%，主要來自外國人申請件數增加10%，來到7837件；本國人申請件數4697件，則略有減少。

儘管企業整體發明專利申請3745件，較去年同期小幅下降2%，前10大申請人當中，仍有多達6席申請件數為雙位數成長，包含群創、南亞科、聯發科、宏碁、緯創、旺宏，其中群創及南亞科同樣以98件，雙雙創下最高紀錄。

而眾望所歸，台積電穩居本國發明專利申請王寶座，本季申請723件，件數創2012年智慧局公布季統計以來新高。

至於設計專利受理申請1636件，本國人申請件數略增0.4%，外國人件數則下降，以宏碁及皇冠金屬各申請18件居首；前5大申請人中，台達電和聯府塑膠申請件數成長快速。

除企業以外，大專校院發明專利申請371件，較上年同期成長16%，主因前10名大專校院的申請件數，大多有2位數以上成長率，並以清大35件居各校之首，私立學校則以崑山科大16件最多，也是唯一躋身大專校院前10名的私校。

外國人專利申請以發明專利為主，申請件數為7837件，年增10%。智慧局表示，前10大外國申請人中，發明專利申請件數以高通申請242件最多，成長率最為驚人的是英特爾的914%；設計專利方面，PSA以38件位居首位，成長率則以BMW的88%最為顯著。

商標申請部分，本季共受理申請2萬2450件，較上年同期略增0.3%，以「農業食材」產業為最大宗。智慧局指出，本國人在「農業食材」件數最多並已連續2年正成長，外國人則在「技術研究」件數最多且成長顯著；申請人中，統一企業申請220件為本國人之首，外國人以廣東龍順國際物流76件最多。（編輯：潘羿菁）1110429