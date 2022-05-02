美股大跌波及台股？黃天牧信心喊話基本面仍穩健

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北2日電）亞馬遜（Amazon）財報不佳領跌，美股四大指數4月29日全面重挫，市場憂心台股3日開盤將「補跌」，金管會主委黃天牧強調台股具韌性且基本面穩健，短期市場有波動，長期仍要回歸基本面表現。

美股4大指數4月29日全面重挫，道瓊指數暴跌939點，那斯達克指數單月跌幅超過13%，創13年來最慘表現，費城半導體指數月線跌幅14.8%；台積電跟著受難，美國存託憑證（ADR）4月跌幅接近10.9%，市場憂心台股3日開盤恐「補跌」。

黃天牧今天在立法院財委會前接受媒體聯訪時表示，今年至目前為止，全球主要股市都呈現下跌，不過台股跌幅8%左右，相比其他國家跌幅小，顯示台股相對有韌性；另從上市櫃公司首季營收相比去年同期有雙位數成長、台股現金殖利率加計股票股利為3.96%等數據，顯示基本面仍相當穩健。

在外資動向上，黃天牧指出，外資現在持有台股市值約在4成左右，過往最高為43%、44%，現在40%，其實差異不大；每天外資交易量約占29%、30%左右，交易量也維持差不多水準。

黃天牧強調，投資仍回歸「遛狗理論」，短期雖有波動，但終究還是會回歸基本面，提醒投資人注意風險、審慎選股。

「遛狗理論」為有德國證券教父之稱的科斯托蘭尼（Kostolany）所提出，因主人遛狗時，狗會在主人身邊跑來跑去、一下在前一下在後，但最終仍會回到主人身邊，用以比喻股市最終仍會回到基本面。（編輯：楊蘭軒）1110502