台股短線跌深未來盤勢視季報表現 關注MSCI調整

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（中央社記者潘智義台北7日電）台股近日自萬七關卡下探，9個交易日跌掉約600點，法人表示，短線跌深有反彈機會，但陸續公布季報表現將影響盤勢，MSCI將在下週調整台股權重，也將短暫牽動指數走向。

6日美股狂跌千點，台股跟著殺盤，早盤一度大跌逾380點，雖然尾盤跌幅收斂，但終場仍下跌287.92點，收在16408.2點，力守16400點整數關卡。

MSCI MSCI是什麼？調整對台股有什麼影響？ MSCI是由摩根士丹利資本國際公司編制、以美元計價的股價指數。它提供投資專業人士一致性的比較基礎，克服各國市場各自的匯率、指數編制差異，像是投資組合經理、學者及金融機構經常利用MSCI來檢視各國市場狀況。

當MSCI指數調整時，投資專業人士也會因應調整資金配置與避險策略。以台股為例，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加，進而吸引國際資金投資，因此MSCI每一季度（2月、5月、8月、11月）調整都受到關注。 資料來源：大昌證券 看更多 關閉 明晟半年度權重調整將於13日凌晨公布，法人機構預期可能微幅調降。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股近3個月走跌市值大減，相對不如中國以外的其他亞股，MSCI可能調降台股權重，但應該最多只是消息面揭露或生效日當天指數出現變化。

黃國偉直言，因台股跌深，5月最大的利空就是美聯準會（Fed）升息，但已經發生，所以短線橫盤整理機率高，大漲大跌都不易。

他認為，4月營收、季報、MSCI權重調整影響均屬短線，因中國封控造成工廠停工，直接使部分公司4月營收衰退，甚至在封控區的組裝廠，營收掉個兩成也不難，但這是已知的利空。

他說明，第1季財報對台股影響主要還是在表現出乎意料的公司，不論是意外的利多或是利空，都較易影響股價，像貨櫃三雄首季獲利很好就不屬意外。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪指出，台股短線利空出盡，且跌深後負乖離偏高，有機會反彈，但長線來看，物價上漲帶動通膨升溫，電子股弱勢格局未變。

蔡明翰解釋，短線利空鈍化，以傳產股輪動為主，原物料、航運、鋼鐵都有機會，但俄烏戰事不停，物價上漲、通膨的利空因素延續，中長線仍然偏空。（編輯：郭無患）1110507