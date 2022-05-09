台股下挫 財長：國安基金密切關注4項事態發展

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（中央社記者張璦台北9日電）美股重挫，連帶台股今天早盤大跌逾200點；財政部長蘇建榮表示，除美股漣漪效應，台股也受國內疫情升溫、多國進入升息循環、以及俄烏戰爭持續衝擊等影響，國安基金將密切關注事態發展。

美股上週五收黑，科技股跌勢較重，台股今天早盤大跌逾200點，跌破16200點整數關卡與前波低點、4月27日盤中的16219.41點。

蘇建榮今天上午出席國立政治大學國際金融學院揭牌典禮，會後媒體關切美股與台股情形，蘇建榮回應媒體提問指出，美股重挫與聯準會（Fed）升息有關，雖然5月升息後傳出鴿派聲音、美股大漲，但隔天漲幅回吐，顯見市場對美國通膨控制力仍有疑慮、未來升息幅度仍具不確定性。

蘇建榮表示，台股一方面受美股下跌拖累，近期國內疫情升溫也有影響，不過，台灣經濟穩健，4月出口估計呈現正成長格局；遠端因素則是俄烏戰爭持續造成國際大宗物資、能源價格變動，國安基金也將持續密切關注國際趨勢整體變化。

有關聯準會升息後台灣央行動向，蘇建榮說，央行總裁楊金龍已經表態，台美情況不一樣，不一定等幅跟進；全球進入升息循環，美國升息縮表、歐盟也準備跟進，國安基金將關注金融趨勢走向，有必要時維持國內金融穩定。（編輯：郭無患）1110509