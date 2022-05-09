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台達4月營收月減11% 觀察中國封控與通膨影響

2022/5/9 17:34
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（中央社記者韓婷婷台北9日電）電源大廠台達電公布4月營收新台幣272.74億元，月減11%、年增3%；台達電董事長海英俊日前法說會上表示，中國封控對生產線影響蠻大的，包括供應鏈及物流都受到影響，重點是看5月狀況是否能改善。

今年前4個月營收1098.12億元，較去年同期成長11%。

海英俊先前指出，從客戶需求來看，包括PC、NB客戶都還一直在催貨，全年雙位數成長目標暫時不變；不過通膨對終端市場的需求影響有多大須再觀察，外在環境無法控制，目前很難去預測整體第2季展望，希望貨運能早日回到正常；至於材料成本已轉趨平穩，下半年成本結構會有改善。

觀察台達電4月份旗下3大業務範疇，營收比重分別為電源及零組件60%，基礎設施26%，自動化14%。

台達電首季台達電第1季營收825.38億元，年增率14%，季減1%；毛利年增4%、季增1%，稅後獲利60.58億元，年減8.6%、季減3%，每股稅後盈餘2.33元、年減7.9%。（編輯：張均懋）1110509

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