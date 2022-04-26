英國食品通膨率創逾10年新高 平價超市逆勢成長

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）業界數據今天顯示，英國4月食物通膨率達5.9%，為2011年12月以來最高，迫使購物者頻頻比價，平價連鎖超市Aldi和Lidl的購物人潮大增。

消費者研究機構凱度（Kantar）表示，狗食、新鮮羊肉和鹹味零食的價格上漲最快，烈酒的價格則是下跌。

凱度表示，英國每戶平均每年要多花271英鎊（約新台幣1萬100元）採買雜貨。

凱度零售與消費者研究部門主管麥基維特（Fraser McKevitt）指出，「很多漲價的品項都是必需品，即使預算減少，也很難縮減這部分花費。」

物價上漲對英國家戶帶來1950年代以來最沉重負擔，消費者信心指數也幾乎來到新低。

英國3月通膨率創下30年新高7%，並預料於今年稍晚進一步攀升至近9%。凱度表示，來自德國的平價超市Aldi在截至4月17日的12週期間內，成為英國成長最快速的雜貨商，營業額年增4.2%，緊追在後的是Lidl的4.0%。

與去年同期相比，這兩家超市的顧客各增加了超過100萬人，均達成破紀錄的市占率，Aldi有8.8%，Lidl則為 6.6%。

凱度指出，和去年同期相比，過去12週的整體雜貨銷售額下降5.9%。

在英國的超市四巨頭當中，只有龍頭特易購（Tesco）的市占率在過去12週有成長。但特易購的營業額較去年同期減少4.8%，聖斯伯利（Sainsbury's）、艾斯達（Asda）和莫里森（Morrisons）也各滑降7.7%、10.3% 和10.5%。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110426