台經院點出4大關鍵 通貨膨脹恐成長期議題

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）俄烏戰事、COVID-19疫情等重大國際事件不只擾亂全球政經局勢，也帶來通膨難題，台經院景氣預測中心主任孫明德今天提醒，別認為疫情、戰爭平息後，通膨就會結束，這將是長期議題。

台經院今天舉行「2022亞洲政經景氣展望研討會」，孫明德指出，通膨高漲是2022年全球共同面對的重要課題，進一步探究通膨成因，有短期、也有長期因素，因此就算俄烏停戰、疫情結束，通貨膨脹也不會馬上停止。

至於影響通膨的4大長期因素，孫明德表示，一是從全球化到分裂時代，美中關係、疫情因素等事件都影響全球供應鏈，尤其「遇到事情大家都要求要本土化」；二是綠色通膨成為減碳的代價，油氣過渡到綠能期間，將造成能源短缺與價格高漲。

第三是大政府心態，孫明德指出，政府因修正差距、高齡化與減碳措施等，使得財政支出不斷增加；第四個長期因素是各國央行貨幣政策「易寬難緊」。

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國泰世華商業銀行首席經濟學家林啟超也認同通膨無法迅速平息，他指出，過去全球化時代講究比較利益、資源最有效運用，如今「可信賴夥伴」成為普世價值，加上疫情影響，政府、廠商在各供應鏈環節思考的不再只是最有效益的方案，還會考慮安全、是否可信賴，甚至存貨是否需要拉高，這些都會讓通膨往上走。

「即使疫情過後、俄烏戰爭結束，通膨議題不會改變」，林啟超直言，未來5到10年，供應鏈的轉變一定會持續墊高成本。（編輯：黃國倫）1110518