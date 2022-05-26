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聯準會1/156

美聯準會會議紀錄：6月7月擬各升息2碼

2022/5/26 11:15（5/26 12:03 更新）
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美國聯準會最新會議記錄顯示，多數官員支持在未來2次會議各升息2碼。（圖取自Pixabay圖庫）
美國聯準會最新會議記錄顯示，多數官員支持在未來2次會議各升息2碼。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）最新一次會議紀錄顯示，聯準會官員們在5月稍早的會議裡認為，需要在接下來的2次會議每次各升息2碼，以遏止通膨。

「華爾街日報」報導，聯準會今天公布5月3、4日的會議紀錄，顯示聯準會急於對抗高通膨之際，官員們討論了將利率拉高到足以巧妙減緩經濟增長、卻又不至有過度衝擊的可能性。

聯準會5月初決議將聯邦資金利率目標區間調高到0.75%至1%，是2000年5月以來聯準會首度升息2碼（0.5個百分點）；聯準會還決定升息搭配縮表，減持目前近9兆美元的資產負債，6月起每月縮表最多475億美元，3個月後每月縮表上限倍增至950億美元。

會議紀錄顯示，決策官員在5月初除一致通過升息2碼的決策，多數官員也支持在未來2次會議延續升息步調，分別調升2碼。

幾位地區聯邦準備銀行行長已表態，若每月通膨數據依然居高不下，他們在9月會議時將支持加快升息步調。

克里夫蘭聯邦準備銀行行長麥斯特（Loretta Mester）於本月中一次談話時說：「在做出通膨已見頂的結論前，我得要先看到連續幾個月的每月通膨數字下降才行，如到9月時通膨都未見緩和，那就可能需加快升息步伐。」

聖路易聯邦準備銀行行長布勒德（James Bullard）甚至呼籲聯準會今年將利率提高至3.5%左右，如此則需今年接下來的每次會議都升息2碼。（譯者：陳亦偉）1110526

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