台股上沖下洗嚇退散戶 4月證券劃撥存款驟減945億

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）美國聯準會頻放鷹，股市劇烈震盪，散戶信心潰堤。中央銀行今天公布4月證券劃撥存款餘額暴跌至新台幣3兆46億元，險守3兆元大關，較3月驟減945億元，減少金額創近12年新高紀錄。

證券劃撥存款餘額是散戶信心指標，又被視為散戶風向球。近期受到美國聯準會頻頻釋出鷹派言論、國際局勢動盪等因素影響，外資大舉撤離，導致台股上沖下洗，重創散戶信心，證券劃撥存款餘額也跟著連2月大幅下滑。

中央銀行經研處副處長蔡惠美指出，4月證券劃撥存款餘額較3月大減945億元，這是繼2010年5月大減1088億元後，近12年最大的減少金額。

蔡惠美指出，本國自然人在台股成交比重從3月的62.3%降至4月的60.1%，下探2020年4月以來新低；前次低點是在2020年3月COVID-19疫情爆發初期，本國自然人台股成交比重為56.3%，當時全球陷入恐慌，美股數度熔斷、國際股市劇烈震盪的時期。

「散戶大概開始觀望了」，蔡惠美坦言，從證券劃撥存款餘額的變化可以看到散戶短時間內在台股交易比重下跌，推測是國際股市震盪幅度擴大，而台股與美國科技股連動很深，美國科技股走勢向下，台股今年以來也持續向下，導致投資人、尤其是散戶的觀望心態漸趨濃厚。

同時，4月股市融資餘額3195億元，月減170億元，媒體關切是否代表斷頭潮已經浮現；蔡惠美表示，可能有點關係，但相較過去波動很大時期，3、4月的減幅都不算太大，應該還好。（編輯：林淑媛）1110524