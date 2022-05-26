台積電航運熄火 台股盤中16100關卡震盪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）美股收紅，台股今天早盤指數一度漲逾70點，來到16179.01點，但盤中台積電、貨櫃三雄等權值股熄火，拖累指數翻黑，在16100點關卡平盤震盪，暫守5日線。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布最近一次會議紀錄，顯示官員們設法在不導致經濟衰退情況下對抗通膨，一致認為美國經濟仍非常強勁，美股今天收紅。

台股今天早盤指數一度漲逾70點，來到16179.01點，但盤中台積電熄火，拖累指數翻黑，低點下探16065.76點，下跌近40點，隨後跌勢收斂，在16100點關卡平盤震盪，但仍暫時守住5日線約16079點。

至11時左右，台股加權指數下跌16.79點，來到16087.24點，跌幅0.10%，成交金額1194.01億元。

觀察類股表現，電子股盤中翻黑，跌幅約0.19%，航運上漲逾0.5%、金融股上漲3%，上漲家數約650家，下跌家數約192家。盤中代表中小型股的櫃買OTC指數上漲0.41%。

權值股表現中，台積電盤中翻黑，下跌3元，至521元，跌幅0.57%，鴻海平盤，至109.5元，聯發科下跌0.24%，至841元；高價股旭隼上漲近6%，至1510元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天早盤股價走揚，盤中漲勢收斂，漲幅分別為0.7%、0.39%、0.31%；航空雙雄翻黑，長榮航跌0.15%、華航下跌0.19%。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股近期震盪盤堅，在上漲的過程中，遇到獲利回補賣壓，呈現緩漲格局、類股輪動，但中小型股走勢強勁，不必過度擔憂行情，指數只要能守穩「萬六」關卡，都不用過度擔心。（編輯：楊蘭軒）1110526