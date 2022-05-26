蘇建榮：台股穩健 國安基金密切注意金融市場情勢

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（中央社記者范正祥台北26日電）美股25日收紅，台股今天在16100點上下整理。財政部長蘇建榮受訪表示，整體來看，台股還是相對穩健；最近一個月來雖然股價上上下下，它都非常穩健，國安基金也會密切注意整個金融市場的情勢。

立法院財政委員會今天審查「娛樂稅法第2條及第5條條文修正草案」和「納稅者權利保護法部分條文修正草案」等案。會前，媒體詢問蘇建榮對於台股近期走勢看法。

蘇建榮說，台股最近一個月來上上下下盤整，與國際股市特別是美股有很大連動。

他指出，國內總體經濟情況還是不錯，國安基金也會密切注意經濟情勢變化，包含俄烏戰爭、國際物價波動，以及像是歐盟和英國都準備升息和縮表的情況。另外，中國封城造成台商整個供應鏈的影響，也是後續值得觀察的影響台股因素。

蘇建榮說，國內因素方面，也會密切關注COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

他表示，整體來看，台股還是相對穩健；最近一個月來雖然股價有上上下下，它都非常穩健，國安基金也會密切注意整個金融市場的情勢。

被問到台股每日成交量近期連續幾天低於新台幣2400億元，有沒有可能影響今年全年證交稅預算數的達成。對此，蘇建榮說，預期應該勉強可以達到預算目標。

蘇建榮指出，今年年初以來，因為疫情影響和美股升息因素，所以成交量慢漫減少到2000餘億元至3000億元，這和去年證交稅比較是負成長，但是預算數達成還是要看全年市場狀況，後續可以繼續觀察，因為現在才不到半年的時間。（編輯：郭無患）1110526