更多編輯台推薦新聞：
快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異
生活

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看
國際

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股2/300

蘇建榮：台股穩健 國安基金密切注意金融市場情勢

2022/5/26 10:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北26日電）美股25日收紅，台股今天在16100點上下整理。財政部長蘇建榮受訪表示，整體來看，台股還是相對穩健；最近一個月來雖然股價上上下下，它都非常穩健，國安基金也會密切注意整個金融市場的情勢。

立法院財政委員會今天審查「娛樂稅法第2條及第5條條文修正草案」和「納稅者權利保護法部分條文修正草案」等案。會前，媒體詢問蘇建榮對於台股近期走勢看法。

蘇建榮說，台股最近一個月來上上下下盤整，與國際股市特別是美股有很大連動。

他指出，國內總體經濟情況還是不錯，國安基金也會密切注意經濟情勢變化，包含俄烏戰爭、國際物價波動，以及像是歐盟和英國都準備升息和縮表的情況。另外，中國封城造成台商整個供應鏈的影響，也是後續值得觀察的影響台股因素。

蘇建榮說，國內因素方面，也會密切關注COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

他表示，整體來看，台股還是相對穩健；最近一個月來雖然股價有上上下下，它都非常穩健，國安基金也會密切注意整個金融市場的情勢。

被問到台股每日成交量近期連續幾天低於新台幣2400億元，有沒有可能影響今年全年證交稅預算數的達成。對此，蘇建榮說，預期應該勉強可以達到預算目標。

蘇建榮指出，今年年初以來，因為疫情影響和美股升息因素，所以成交量慢漫減少到2000餘億元至3000億元，這和去年證交稅比較是負成長，但是預算數達成還是要看全年市場狀況，後續可以繼續觀察，因為現在才不到半年的時間。（編輯：郭無患）1110526

延伸閱讀
台股續挫 國安基金：密切關注國內外干擾因素官股券商買超 阮清華：未指示泛公股護盤俄烏戰事牽動股市 蘇貞昌：國安基金必要時自當運作
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀