美股收紅 法人：台股拚轉強觀察月線反壓

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（中央社記者江明晏台北26日電）美股今天收紅，台股25日開高走高，終場上漲140.4點，收在16104.03點，法人表示，台股近期恐進入區間盤整週期，未來能不能轉強，要觀察指數有無突破月線的機會。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布最近一次會議紀錄，顯示官員們設法在不導致經濟衰退情況下對抗通膨，一致認為美國經濟仍非常強勁，美股今天收紅。

道瓊工業指數上漲191.66點或0.60%，以32120.28點作收。標準普爾指數揚升37.27點或0.95%，收在3978.73點。科技股那斯達克指數上揚170.29點或1.51%，收11434.74點。費城半導體指數上漲55.88點或1.98%，收2882.93點。

台股25日開高走高，終場上漲140.4點，收在16104.03點，漲幅0.88%，成交值新台幣2130.21億元。

三大法人合計買超81.97億元，其中外資及陸資買超50.78億元，自營商買超34.67億元，投信賣超3.48億元。

法人表示，美元指數、美國10年期公債開始回檔修正，釋放偏多訊號，然而近期經濟數據、消費性企業財報等指標均為市場投下經濟衰退隱憂，由於相關議題需要長期觀察，台股近期將進入區間盤整週期。

法人表示，觀察近期漲跌幅度，台股盤勢訊號不明朗，讓市場陷入濃厚觀望氣氛，導致台股成交量連9天低於2400億元，未來能不能轉強，要觀察指數有無突破月線約16184點的機會。（編輯：楊蘭軒）1110526