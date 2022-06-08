美財長力挺拜登政策 稱投資再生能源可抑制通膨

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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天捍衛政府在削減通膨衝擊上所做的努力，敦促國會議員准許擴大投資再生能源並提高對富人課稅。

綜合法新社和路透社報導，聯邦參議院財政委員會（Senate Finance Committee）就拜登政府2023財年預算舉行兩天聽證，葉倫在第1天作證時指出：「我相信國會能做很多事，以舒緩家庭現正面臨的生活成本負擔。」

除了投資再生能源外，葉倫稱此舉有助於壓低居高不下的油價，她也支持投入更多支出在可負擔房宅上，以及努力控制藥品價格。

葉倫也強調拜登政府為平緩油價，歷史性大規模釋出戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve）的作為。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，油價持續飆漲，創下單日新高紀錄，今天全美平均汽油價格達每加侖4.92美元。

葉倫表示，2022年全年通膨預測「可能高於」最初估計的4%。這項預測數週後將會更新。

她表示：「在這一點上，通膨確實是一個經濟問題，解決這個問題至關重要。」她還說：「我真的預料通膨將維持高點，儘管我相當希望它現在就降下來。」

美國接下來將舉行關鍵的期中選舉，總統拜登必須設法拉抬低迷的民調；儘管就業市場強勁、失業率僅3.6%，但汽油和食物價格高漲，令民眾苦不堪言。

共和黨籍聯邦參議員克雷波（Mike Crapo）表示：「我聽妳說，在對付這場危機上，現階段可以加稅，且加碼刺激支出是妥當的。」「我必須要說，我不同意妳的觀點。」

葉倫捍衛「美國救援計畫」（American Rescue Plan），表示政府鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情猖獗，採取行動因應失業率可能突破9%的困局。

她指出，當時我們面臨的「龐大風險是，美國民眾會因為既深且長的經濟衰退而受到衝擊」。

2021年初，葉倫曾稱通膨壓力是「短暫的（transitory）」，共和黨籍議員今天也對她這番說法找她麻煩。聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）當初也曾用過這個字眼。

葉倫回說，她當時發表這番言論時，並未預見供應鏈問題，這種問題是在2021年後期見到，或是在俄羅斯入侵烏克蘭後才浮現。

共和黨籍聯邦參議員巴拉索（John Barrasso）指出，有鑒於葉倫過去信誓旦旦說過的話，「我不知道美國人民應否對妳今天的聲明、決策和建議有任何信心」。

葉倫又說，在描述他們認為通膨將快速消退的看法時，鮑爾和她兩人「用別的字眼，而非短暫這個詞，也許會更妥當些」。

世界銀行（World Bank）今天對再度出現「停滯性通膨」提出警告，同時下修今年全球經濟成長率將近1/3至2.9%。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，先進國家政府在疫情期間「大舉支出」提升了需求，在加速通膨飆漲上扮演關鍵角色。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110608