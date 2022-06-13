通膨升息陰影襲全球 台股萬六關卡面臨壓力測試

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（中央社記者潘智義台北13日電）美國5月消費者物價指數攀上近40年新高，造成美股重挫，今天波及亞股，台股盤中一度重跌逾400點，終場大跌389.14點，力守萬六整數關卡。法人認為，隨美升息步調變化，台股恐將再測萬六支撐。

美國勞工部日前公布5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%，高於市場預期，不僅突破4月的年增8.3%，增幅更創下1981年12月以來最高，粉碎市場對美國通膨觸頂的期待。

美國消費者物價指數公布後，美股道瓊工業指數大跌880點、標準普爾500指數下跌116.96點、那斯達克指數下跌414.21點、費城半導體指數下跌105.814點。

繼美股重挫後，亞股今天香港恆生指數下跌3.39%、日經指數下挫3.01%、南韓綜合指數下跌3.52%。台股今天8大類股全面下挫，終場收在16070.98點，大跌389.14點，跌幅也達2.36%，成交值新台幣2292.58億元。

面對美國通膨升溫，美國聯邦準備理事會（Fed）升息壓力增大。法人認為，台股雖然基本面佳，今天跌勢相對其他亞股較輕，但短線仍將隨美股起伏，待聯準會升息利空出盡，才有機會反彈。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪表示，台股自5月12日15616點至5月底上漲約千點，6月以來再下跌700多點，這種因美國通膨壓力出現的被動情緒式下殺，可能會成為最近幾個月的常態。

陳奕光說，目前看起來16000點有撐，但若接下來美股再跌400點，台股恐怕還是要陷入「萬六」保衛戰；台股基本面佳，指數會這樣大幅震盪，主要原因是市場真的主力已退場，該賣股的已賣，但該買的卻還在等待，大戶不進場，成交量不會放大。

他認為，美聯準會（Fed）在6月升息之後，7、9月仍要開利率會議，只有8月有空檔可以讓股市反彈，股市在6、7月都被聯準會「給綁住了」，必須等聯準會升息告一段落；投資人近期可短線進出，萬一指數跌破16000點可逢低尋找買點，採高週轉率、低持股策略。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪指出，台股暫守16000點關卡，但萬一聯準會超乎意料的在6月即升息3碼，則台股接著可能就大空大跌，直接破萬六整數關卡。

黃國偉說，上週五美國公布消費者物價指數（CPI），結果並非市場普遍預期結果，而是再次攀高，所以在聯準會的6月利率會議之前，不確定風險讓投資人不敢再賭。

他解釋，聯準會升息後，可能有短線利空出盡的機會，但台股反彈之後，7月還可能再跌，屆時除聯準會升息利空之外，還可能搭配半年報公布，第2季獲利下修，第3季展望保守的利空。

不過，他評估，台股成交量相對不大，接下來跌多漲少的機率較高，但也不至於一路下探，短期利空出盡後，還是可期待反彈。（編輯：張良知）1110613