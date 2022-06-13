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美國通膨嚴重引發市場疑慮 亞股全面挫跌

2022/6/13 19:17
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（中央社香港13日綜合外電報導）美國近日公布超乎各界預期的高通膨數據，加深市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）更積極升息的臆測，亞洲各國股市追隨全球跌勢在今天全面收挫。

中國上海和北京新爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也使當局在解除防疫限制措施後不久又重新實施，引起各界對於這個世界第二大經濟體的擔憂。

6月10日的數據顯示，美國5月通脹率年增8.6%，增幅創下1981年12月以來最高，讓投資人感到意外。這是因為俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭和中國各地的防疫封鎖措施推升了能源和糧食價格，

這項數據引發各界強烈臆測，也就是美國聯準會現在會考慮在某個時間點升息75個基點，儘管市場預期美國聯準會本週開會時仍會堅持升息2碼。

隨著美國聯準會被迫採取更為激烈的做法，各界擔心明年美國經濟可能陷入衰退。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「過去幾週，市場一直保持謹慎冷靜，利率並未反映任何不可預見的因素，股市也能小幅上漲。」

他還說：「但（美國消費者物價）增幅力道完全打亂了計畫。市場目前考慮更多的是美國聯準會大幅升息以控制通膨問題，然後隨著通膨增幅下滑而降息。」

亞洲各國股市今天全面下挫，香港、東京、孟買、雅加達、台北、威靈頓、上海、新加坡、馬尼拉和曼谷股市都以挫跌作收。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1110613

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