Fed加速升息疑慮 日股跌逾3%、日圓貶至24年低點

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日本東京股市13日重挫逾3%，日圓兌美元匯率午盤也一度貶至1998年以來低點。（中央社檔案照片）

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（中央社東京13日綜合外電報導）美國最新出爐的通膨數據助長美國聯邦準備理事會（Fed）恐更積極升息的疑慮，拖累日本東京股市今天重挫逾3%，日圓兌美元匯率午盤也一度貶至1998年以來低點。

日股基準日經225指數收盤重挫836.85點或3.01%，來到26987.44點。東證一部指數收盤跌42.03點，或2.16%，來到1901.06點。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）在報告中表示：「美國上週公布的5月消費者物價，出現40年來最大增幅。市場期盼通膨觸頂的希望破滅。」

全球投資人的焦點現在轉向本週將召開貨幣決策會議的美國聯邦準備理事會，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後將召開記者會。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「現在市場思考比較多的是關於聯準會大幅推升利率，以抑制通膨，然後必須在成長出現滑降時，調降利率。」

殷尼斯表示，聯準會本週升息50個基點已成定局，他也預測聯準會9月將再升息50個基點。

殷尼斯還指出，在日本央行於可預見的未來還無意調整其超寬鬆貨幣政策的情況下，美元對日圓可能維持強勁。

日本央行之前表示，將維持其長期貨幣寬鬆政策，以帶動穩定的成長。

在市場預期美國將加速升息的心理帶動下，美元持續走強，兌日圓匯價一度來到1美元兌135.19日圓的24年高點。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110613