日本參議院大選7月舉行 在野黨猛攻岸田通膨

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（中央社東京9日綜合外電報導）日媒分析，日本油價與物價受到烏克蘭情勢及日圓走貶影響持續上漲，可能成為7月參議院大選焦點。最大在野黨認為政府對策未站在一般民眾立場，強化對「岸田通膨」的批評。

日本時事通信社報導，日本政府與執政黨認為日本物價上漲幅度受到抑制，相關對策確實有效。

首相岸田文雄8日在政府與執政黨的黨政協調會議上說，「基於綜合緊急對策，迅速且仔細地因應原油及物價上漲，保障民眾生活」，並強調將確實執行2022年度預算及補正預算（補充及改正預算）內的相關對策。

報導分析，岸田再度提出因應高物價對策，主要是面對參議院大選的危機感，因為最大在野黨立憲民主黨最近以「岸田通膨、漲價的夏天、前所未見的物價上漲」強化對政府批評。

儘管目前各大日媒所做民調都顯示岸田內閣支持率仍維持高水準，但畢竟物價上漲直接連動民眾荷包，自民黨相關人士難掩警戒感說，「風向說變就變」。

日本政府與執政黨主張已完成當前對策的準備，且烏克蘭情勢對物價上漲影響較日圓貶值來得大，岸田身旁人士就說，「不是岸田通膨，而是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）通膨」。

自民黨與聯合執政的公明黨幹部，認為政府採取正確對策確實抑制物價上漲，但也都對輿論動向繃緊神經。

日本銀行總裁（相當於中央銀行總裁）黑田東彥日前失言說「家庭經濟對漲價容忍度正在增加」，讓首相官邸人士直言「不妙」，最後黑田不僅致歉，也撤回這項發言。

自民黨今天將決定參議院大選政見，預料將會提出引導企業提高薪資等對策。

立憲民主黨則力拚在參議院大選前改變輿論趨勢，8日以政府對高物價毫無對策為由，提出內閣不信任決議案。

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立憲民主黨代表（黨主席）泉健太8日訪視島根縣雲南市一間醫院時說，連醫院經營都受到物價高漲的壓迫，「必須向岸田政府表達異議」。

其他在野黨也在這部分跟立憲民主黨同步調。共產黨批評政府對物價高漲束手無策；日本維新會雖然反對內閣不信任決議案，但認為為了提高薪資有必要進行結構改革；國民民主黨則是訴求政府應統一發放每人現金10萬日圓等。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110609