千金股齊跌9檔摔到8檔 零股承接力道強

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（中央社記者張建中新竹13日電）通膨升高，美國公債殖利率攀高，重創國際股市，台股大跌389.14點。千金股賣壓沉重，股價全面下挫，亞德客-KY跌破1000元大關，台股剩8千金，零股承接力道強勁。

歐洲央行將在7月21日的會議上調利率，並預期2022年通膨率將飆升至6.8%。此外，美國5月消費者物價指數（CPI）年增率高於預期，投資人憂心恐引發進一步緊縮貨幣措施。

美國2年期公債殖利率衝上3%，10年期公債殖利率也突破5月創下的3.12%波段高點。美股上週五全面重挫，道瓊工業指數下跌880點，跌幅2.73%；那斯達克指數下跌414.21點，跌幅3.52%；費城半導體指數下跌105.814點，跌幅3.6%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌破90美元關卡，滑落至88.68美元，下跌2.17美元，跌幅2.39%。若以台積電10日收盤價新台幣530元計，台積電ADR折價約1%。

台股今天開低走低，指數終場收在16070.98點，大跌389.14點，跌幅達2.36%，成交值2292.58億元。台積電股價走勢疲弱，收在516元，下跌14元，市值縮水3630億元，滑落至13.38兆元，並影響大盤指數約116點。

股王矽力-KY、股后信驊、大立光、譜瑞-KY、旭隼、力旺、祥碩、AES-KY及亞德客-KY等9檔千金股的股價全面下挫；其中，亞德客-KY跌破1000元大關，收在984元，台股剩8千金。

矽力-KY股價收在2605元，下跌190元，市值縮水約180億元；信驊收在2335元，下跌130元，市值縮水約44億元；大立光收在1755元，下跌55元，市值縮水73億元。據統計，千金股今天市值共縮水約571億元。

隨著指數重挫，個股股價普遍滑落，台股零股交易急遽升溫，小股東承接力道強勁。今天盤中零股交易成交股數達2387萬4836股，較10日增加1.01倍，成交總金額36.5億元，較10日增加1.44倍。

台積電盤中零股交易成交股數362萬833股，較10日大增2.34倍，成交金額18.74億元，較10日增加2.25倍；台積電盤中零股交易成交股數及成交金額，皆高居台股之冠。

分析師王兆立表示，聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果是近期市場關注重點，屆時股市能否出現利空鈍化走勢備受矚目。（編輯：楊凱翔）1110613