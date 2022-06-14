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再發一波振興券刺激消費？王美花：完全不可能

2022/6/14 14:28
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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）國內疫情持續發展，是否可能再發五倍券提振內需？經濟部長王美花今天表示「完全不可能」，沒有這個規劃，現階段會由商業司所推的餐飲行銷補助方案來刺激消費。

王美花今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，主持人周玉蔻提及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對餐飲業造成兩年多的磨難，詢問是否有可能再推出振興五倍券提振內需？

王美花則說「沒有這個規劃」，強調「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已由立法院延長期限至6月底，沒有再增加預算，若要再增加預算、花任何錢或延長時間，都要經過立法院同意。

周玉蔻追問，是否真的不可能再推類似振興措施，王美花再度表明「完全不可能」，強調目前經濟部推動的機制，就是要增加消費者誘因，如商業司所推的餐飲行銷補助方案。

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王美花說明，餐飲行銷補助方案，是業者只要有推任何折扣就會給予補貼50%，針對有開立統一發票者補貼最高10萬元，免開統一發票業者最高2萬元，廠商若推折扣、增加曝光率，消費者也比較願意來，以刺激消費。

經濟部指出，餐飲業者行銷補助方案自5月16日起受理申請，並已延長申請期限至6月30日止，可補助總額已增列至36億元，這項補助不需撰寫企劃書，業者只需上網申請即可。（編輯：林淑媛）1110614

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