美債殖利率曲線再現倒掛 聯準會6月恐升息3碼

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國通貨膨脹處於40年來最火熱狀態，引發投資人更擔憂貨幣政策緊縮恐對美國經濟帶來更大打擊，美國公債殖利率曲線今天應聲倒掛，市場預測9月底前美國央行恐再升息175個基點。

彭博（Bloomberg News）報導，美國10日公布5月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升8.6%，創下40年來最大漲幅。根據市場透露出最激進的訊號，這將促使美國聯邦準備理事會（Fed）今年更積極調升利率，但美國經濟恐怕因此離衰退不遠。

投資人密切觀察的美債殖利率曲線今天倒掛。對升息較敏感的2年期公債殖利率猛升18個基點至3.25%，衝上2007年12月以來最高點，導致2年期和10年期美國公債殖利率曲線出現4月以來首見倒掛，反映外界越來越擔憂，聯準會升息速度將對經濟成長造成更大衝擊。

根據與聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策結果日期掛鉤的利率交換（IRS）合約價格，貨幣市場目前預期，到了聯準會做出9月政策決定時，美國基準利率會再升高175個基點，包括2次各升息50個基點，以及一次一舉升息75個基點（3碼）。

自1994年以來，聯準會從未一次升息3碼；如今貨幣緊縮強度可能如此大，引發投資人擔憂會造成消費者支出及企業活動減少。這已掀起全球股市拋售，美股標普500指數也跌到更接近熊市。因為短期公債殖利率比長債殖利率高並不尋常，通常被視為預告經濟可能衰退。

傑富瑞國際公司（Jefferies International Ltd.）利率策略師庫瑪（Mohit Kumar）今天在客戶報告中寫道：「通膨數據高漲，已使得通膨觸頂跡象減弱，同時令聯準會鷹派言論勢力高漲。站在聯準會角度，如今問題是他們是否有必要採取更強力回應，在6月會議升息75個基點。」

在市場震盪下，眾人目光將聚焦於聯準會本週政策會議聲明，以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會議後記者會的發言，以從中獲取重要資訊，包括美國貨幣決策官員對通貨膨脹的看法，以及對聯邦基金利率目標的長期預測，即所謂的利率預測點陣圖（dot plot）。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110613