通膨趨於高檔 投顧：料明年首季顯著回落

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（中央社記者江明晏台北13日電）投顧業者總經投資數據平台財經M平方（MacroMicro）指出，今年股市下修主因為「經濟、通膨、利率」，3大不確定性環環相扣，預料通膨高檔在今年第2、3季，明年第1季才可望出現顯著回落。

亞洲首家總經投資數據平台財經M平方（MacroMicro）日前舉辦第二屆「2022 GEIS全球總經影響力論壇」，邀集來自財經、科技、區塊鏈領域等9位專家與談，於今天發布新聞稿指出，從總體經濟基本面出發，剖析Ｗeb 3、區塊鏈、氣候金融科技等新興科技趨勢內容。

主辦單位財經M平方創辦人陳佳茹表示，今年股市下修主因為「經濟、通膨、利率」3大不確定性環環相扣、交互影響。她分析，經濟不平衡導致通膨上升，通膨上升影響利率上揚，利率的調整又再度回頭壓抑經濟。綜觀全球景氣到今年底之前預計呈現趨緩，明年上半年方能逐步好轉；通膨高檔在今年第2、3季，明年第1季才可望出現顯著回落，利率要等到明年才會暫緩升息。

台灣經濟研究院主任孫明德指出，疫情在歐美已不是問題，但對中、台仍是隱憂，且各有值得關注的訊號及時點；另國際政經局勢依然不穩，美元升值影響，美日利差擴大，英鎊和歐元則是俄烏衝突主要受害者，東南亞貨幣在經濟復甦下有較好的表現。

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除經濟趨勢剖析，「全球總經影響力論壇」同時聚焦科技業新動向，「科技巨頭解碼」電子報創辦人Miula分享，蘋果未來主要成長動能在「生產力裝置」與「服務事業」；亞馬遜預計未來一年面臨成長放緩，但數位廣告AWS雲端業務有望維持強勁成長；Nvidia的汽車晶片、Omniverse軟體業務成長力備受期待等。

至於近來熱門的Web 3議題，XREX共同創辦人暨執行長黃耀文指出，Web 3以創作者為中心，帶來「內容擁有」普及化，將是次世代不斷西進的過程，而這種「西進」是每個世代都會有的變遷。（編輯：張均懋）1110613