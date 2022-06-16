台股開高走低 午盤過後急殺收跌160.64點

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台股16日終場下跌160.64點，收在15838.61點，16000點整數關卡得而復失。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北16日電）美股反彈收紅，一度帶動台股早盤漲逾200點，不料盤中電子、金融、航運賣壓湧入，拖累加權指數由紅翻黑，終場下跌160.64點，收在15838.61點，16000點整數關卡得而復失。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼，美股4大指數反彈收黑，帶動台股早盤一度反彈超過200點，最高一度至16209.25點，不過盤中賣壓湧入電子、航運類股，加權指數受到拖累，終場跌幅1%，成交量新台幣2723.45億元。

今天除息的台積電早盤上演「秒填息」戲碼後，最高一度漲至516元，終場漲勢收斂，漲2元，收在508元，漲幅0.4%；聯發科開高走低，終場下跌11元，以873元作收，跌1.24%；鴻海盤中持續在平盤間整理，終場賣壓湧進，小跌0.5元，以111.5元作收，跌幅0.45%。

中信金、玉山金相對抗跌，終場中信金小漲0.30元，以26.60元作收，漲幅1.14%；玉山金小漲0.35元，收在29.50元，漲幅1.20%。

貨櫃三雄今天開紅盤後，然而漲勢維持沒多久即湧入賣壓，終場由紅翻黑，長榮下跌8.5元，以119.5元作收，跌幅6.64%；陽明跌5元，收在117元，跌幅4.10%；萬海跌9.5元，以131元作收，跌幅6.76%。（編輯：潘羿菁）1110616