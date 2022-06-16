台積電除息開盤股價衝至515元 重演秒填息

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（中央社記者張建中新竹16日電）台積電去年度第4季現金股利今天除息，股價表現強勁，開盤跳空達新台幣515元，上漲9元，順利完成填息，再次演出「秒填息」戲碼。

台積電去年度第4季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，預計7月14日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約23.13點。

外資15日持續賣超台積電1萬3779張，連續5個交易日共賣超5萬3308張，棄息賣壓湧現。反觀台積電盤中零股交易熱絡，連續3個交易日成交金額超過10億元，零股股東壓寶除息行情意味濃厚。台積電15日收在509元，下跌4元。

台積電自2019年起改採每季配息，過去11次除息皆順利完成填息；其中，7度在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

台積電今天股表現表現強勁，開盤跳空達515元，上漲9元，順利完成填息，再度演出「秒填息」戲碼，不僅維持每次除息皆順利完成填息的亮麗表現，並將除息當天就填息的紀錄，累計推升至8次。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有3.43億餘元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家持股587萬餘股，也將有1616萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。（編輯：楊凱翔）1110616