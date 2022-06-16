台股早盤上漲200點 觸及16200點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美股主要指數反彈收紅，台股16日加權指數開盤後隨即上漲超過百點。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北16日電）美股主要指數反彈收紅，台股今天開盤電子及金融股上漲，加權指數開盤後隨即上漲超過百點，早盤最高一度達201.69點，至16200.94點，重返萬六大關，一舉站上16200關卡。

權王台積電去年第4季現金股利今天除息，每股配發現金股利新台幣2.75元，開盤上漲9元，盤中最高至515元，漲幅超過1%，演出「秒填息」戲碼。

至上午9時10分左右，加權指數來到16190.22點，上漲190.97點。金融、電子、航運類股指數漲幅都在1%以上，8大類股僅營建相對弱勢。（編輯：楊蘭軒）1110616

台積電除息開盤股價衝至515元 重演秒填息

（中央社記者張建中新竹16日電）台積電去年度第4季現金股利今天除息，股價表現強勁，開盤跳空達新台幣515元，上漲9元，順利完成填息，再次演出「秒填息」戲碼。

台積電去年度第4季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，預計7月14日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約23.13點。

外資15日持續賣超台積電1萬3779張，連續5個交易日共賣超5萬3308張，棄息賣壓湧現。反觀台積電盤中零股交易熱絡，連續3個交易日成交金額超過10億元，零股股東壓寶除息行情意味濃厚。台積電15日收在509元，下跌4元。

台積電自2019年起改採每季配息，過去11次除息皆順利完成填息；其中，7度在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

台積電今天股表現表現強勁，開盤跳空達515元，上漲9元，順利完成填息，再度演出「秒填息」戲碼，不僅維持每次除息皆順利完成填息的亮麗表現，並將除息當天就填息的紀錄，累計推升至8次。1110616