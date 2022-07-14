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劉德音：台積電美國廠成本高於預期 無合資計畫

2022/7/14 16:19（7/14 16:26 更新）
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台積電赴美國亞利桑那州設5奈米廠，董事長劉德音表示，美國廠成本確實高於預期。（中央社檔案照片）
台積電赴美國亞利桑那州設5奈米廠，董事長劉德音表示，美國廠成本確實高於預期。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電赴美國亞利桑那州設5奈米廠，董事長劉德音表示，美國廠成本確實高於預期，不過成本並不是唯一要素，將持續與美國政府和客戶溝通，並降低成本。

台積電下午舉行線上法人說明會，法人關心美國亞利桑那州廠成本問題。劉德音說，除勞工成本，還有疫情造成的干擾，美國廠成本確實高於當初預期。

由於美國先前發起520億美元補助的「晶片法案」，至今遲遲懸而未決，除英特爾(Intel)俄亥俄州新廠動土典禮因而延後，矽晶圓廠環球晶也表示，德州12吋新矽晶圓廠投資計畫，美國「晶片法案」非常關鍵。包括台積電在內的美國半導體協會(SIA)成員日前聯明發布公開信，呼籲國會重視。

劉德音回應法人提問表示，已告知美國政府及客戶情況，將持續與政府溝通，並將致力降低成本。他強調，台積電長期毛利率目標定在53%以上，已將美國廠影響納入考量。

法人關心美國廠是否與其他業者合作採合資方式，劉德音說，美國廠將服務所有的客戶，並沒有合資的計畫。

至於台積電在日本設置3D IC研發中心，台積電總裁魏哲家表示，日本在材料方面技術強大，是全球基板龍頭，台積電透過日本3D IC研發中心，將可為客戶提供更好的服務。（編輯：張良知）1110714

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