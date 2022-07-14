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魏哲家：半導體庫存調整需幾季 台積電明年業績成長

2022/7/14 15:35（7/14 16:26 更新）
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台積電總裁魏哲家14日表示，預期半導體庫存調整可能需要幾季時間才可望回復至健康水位。（中央社檔案照片）
台積電總裁魏哲家14日表示，預期半導體庫存調整可能需要幾季時間才可望回復至健康水位。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電總裁魏哲家今天表示，預期半導體庫存調整可能需要幾季時間才可望回復至健康水位，不排除修正期延續到2023年上半年，不過台積電明年業績仍可望成長。

台積電下午舉行線上法人說明會，魏哲家說，客戶開始降低庫存，預期半導體庫存調整可能需要幾季時間才可望回復至健康水位，調整不排除延續到2023年上半年。

魏哲家表示，台積電將與高效能運算客戶維持長期策略關係，目前客戶需求依然超過台積電能夠供應的產能，2022年產能都將維持緊繃狀態，2023年即便有庫存調整影響，台積電仍可望維持成長。

至於先進製程進展，魏哲家指出，3奈米將於今年下半年量產，並將於明年上半年貢獻營收，升級版3奈米製程（N3E）將在3奈米量產1年後跟進量產，主要應用為高效能運算及智慧手機。

魏哲家說，台積電2奈米將於2024年風險試產，2025年量產，在效能等方面將持續維持業界領先地位。（編輯：郭無患、潘羿菁）1110714

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