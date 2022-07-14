台積電本季毛利率受惠匯率但擔心電價 長期看超過53%

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台積電14日表示，長期來看毛利率超過53%的目標仍可達成。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）晶圓代工龍頭台積電今天表示，第3季毛利率可受惠匯率因素，但原材料成本高加上調漲電價，抵銷匯率有利條件。儘管有製造成本等變數，長期來看，台積電毛利率超過53%的目標仍可達成。

台積電今天下午舉行線上法人說明會，展望今年資本支出，台積電總裁魏哲家指出，今年產能仍相當吃緊，台積電資本支出規劃按照客戶長期具建設性的需求，與客戶密切合作規劃，台積電長線成長可期，主要仍受惠5G和高效能運算（HPC）應用需求，此外車用晶片穩健向上，2023年資本支出計畫也會與客戶密切合作。

法人問及台積電擴大特殊製程資本支出影響，魏哲家表示，以往台積電主要擴大先進晶圓製程資本支出，不過近年由於客戶急迫需求，台積電也擴大特殊製程資本支出。法人預估，台積電在特殊製程產能將增加50%，因應客戶需求。

魏哲家連續以2次非常有信心（very confident）回應，他表示，台積電按照客戶需求擴大特殊製程資本支出。

台積電財務長黃仁昭表示，今年資本支出規模可能落在先前預估400億美元至440億美元的下緣。

展望明年資本支出，黃仁昭表示，目前談明年資本支出「言之過早」，但台積電長期成長可期，明年仍會維持紀律性投資。

觀察第3季匯率，黃仁昭預期第3季新台幣兌美元匯率落在29.7元區間，有6大因素牽動台積電獲利表現，包括先進製程發展、價格、成本、產能利用率、技術、匯率等，第3季毛利率儘管有匯率因素助攻，但原材料價漲和電價成本，抵銷匯率有利因素。

台積電第2季毛利率大幅增加至59.1%，優於預期，主要是受惠匯率、成本改善以及價格效益。黃仁昭指出，第2季毛利率主要是當時新台幣兌美元匯率假設是28.8元，而實際匯率來到29.42元。

展望未來營運獲利挑戰，黃仁昭坦言，仍有原材料價格高漲、投資先進和成熟製程成本、海外投資等製造成本因素，此外也須留意不可控的匯率變數，不過長期來看，毛利率超過53%的目標仍可達成。

根據台積電官網，特殊製程包括微機電（MEMS）、CMOS影像感測元件（CIS）、類比元件（Analog）、嵌入式快閃記憶體（eFlash）、混合訊號/射頻元件、高壓元件等。（編輯：楊蘭軒）1110714