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台積電劉德音：中國若入侵台灣 世界秩序將崩壞

2022/8/1 14:12（8/1 14:28 更新）
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台積電董事長劉德音接受美國有線電視CNN訪問表示，中國若以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂。（圖取自CNN網頁cnn.com）
台積電董事長劉德音接受美國有線電視CNN訪問表示，中國若以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂。（圖取自CNN網頁cnn.com）
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（中央社台北1日電）台海緊張局勢引發關注，台積電董事長劉德音接受美國有線電視CNN訪問表示，中國若入侵台灣發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，屆時世界秩序將會崩壞；若是以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂。

CNN今天貼出劉德音接受專訪部分視訊，劉德音指出，國外對台灣經濟發展可能視為是個奇蹟，對於努力工作的台灣民眾而言，這只是一段歷史。

劉德音表示，台灣是一個和平的社會，自1949年到今天已經有70年，期間並和平地轉變成民主國家。

劉德音說，若要談奇蹟，他認為教育體系有非常明顯的變化；他在年輕時，只有10%的年輕人進入大學，現在有80%的年輕人擁有大學學位，政府設立許多大學院校，教育品質也逐步提升。

針對國際憂心中國若入侵台灣，恐影響全球晶片供應，劉德音表示，中國如果入侵台灣，將不會有贏家，大家都會是輸家；若一旦發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，屆時世界秩序將會崩壞，地緣政治將徹底改變，這才是應該更重視的。

劉德音表示，台灣人建立民主體制，選擇自己的生活方式，台積電是即時透過與世界各地供應商緊密合作維持營運，沒有人能夠以武力控制台積電；若是以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂。1110801

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