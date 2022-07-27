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聯發科與英特爾策略合作 外資：台積電仍是關鍵夥伴

2022/7/27 10:34（7/27 10:57 更新）
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聯發科（圖）決定與英特爾策略合作震撼業界，外資多認為聯發科應是委由英特爾代工生產WiFi晶片，台積電仍是聯發科關鍵代工夥伴。（圖取自facebook.com/MediaTekTaiwan）
聯發科（圖）決定與英特爾策略合作震撼業界，外資多認為聯發科應是委由英特爾代工生產WiFi晶片，台積電仍是聯發科關鍵代工夥伴。（圖取自facebook.com/MediaTekTaiwan）
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（中央社記者張建中新竹27日電）聯發科決定與英特爾策略合作，震撼業界，至今依然獲市場高度關注。外資多認為，聯發科應是委由英特爾代工生產WiFi晶片，台積電仍是聯發科關鍵代工夥伴。

亞系外資調查指出，聯發科與英特爾（Intel）的合作將自WiFi晶片開始，預期雙方合作綜效有限。

美系外資認為，聯發科正拓展美國市場及電腦領域，與英特爾合作略具正面意義。不過，聯發科多元供應商策略並不會影響與台積電在先進製程的夥伴關係，台積電未來幾年仍是聯發科5奈米及3奈米關鍵供應商。

另一美系外資表示，聯發科可能委由英特爾代工生產WiFi、物聯網、射頻收發器產品。聯發科過去在先進製程方面，由台積電獨家供應，在舊產品方面，有聯電、力積電和中芯等多家供應商。預期未來在4奈米及3奈米製程，聯發科仍將由台積電獨家供應。

其他的美系外資指出，目前半導體景氣趨緩，尤其英特爾代工服務至今沒有顯著的成績，聯發科會決定與英特爾建立合作夥伴關係，英特爾的業務支持至關重要。

外資指出，台積電目前是聯發科最大晶圓代工供應商，約占60%至70%，聯發科將大部分的手機應用處理器委由台積電生產。

外資認為，聯發科與英特爾合作，並不會影響聯發科對台積電下單，仍會將大部分的應用處理器委由台積電生產。英特爾主要生產WiFi等智慧邊緣設備。（編輯：張均懋）1110727

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