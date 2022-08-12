中國半導體業掀「芯風暴」 投資缺監督貪腐孳生

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（中央社記者吳柏緯上海12日電）中國半導體產業掀起「芯風暴」，至少已有6名和國家大基金相關的業界高層被查。分析認為，風暴背後除半導體技術進步緩慢，也顯示大基金運作模式欠缺嚴格監督使貪腐孳生。

中國半導體行業大地震，包含晶片業大老路軍、丁文武在內，今年7月至今，至少已有6名和國家大基金相關的業界高層被查。

彭博日前報導指出，儘管中國國家積體電路產業投資基金（國家大基金）帶動了上兆人民幣的投資，但並未製造出國產替代的晶片和材料。中國海關資料顯示，去年中國進口了4000億美元的晶片，約為全球的2/3。

據報導，中國半導體產業雖獲國家大量投資然而晶片技術卻未有顯著突破，無法提高抵禦美國制裁的能力，這讓北京感到懊惱與憤怒。進一步調查後發現，許多投資成效不彰，因此引發對半導體業的整頓。

香港01的評論分析提及，在「芯風暴」背後，與其說中國政府不滿半導體業的技術發展緩慢，倒不如說是行業內的確存在貪腐問題。「這是以非市場方式投資市場的常見問題，現在當局對行業加以整頓，可算是亡羊補牢。」

分析稱，中國半導體業大地震反映了由國家資金投入戰略行業的做法存在問題，正如過去一些受國家支持的產業，在衝刺階段時資金審批都傾向比較「鬆手」，也欠缺嚴格的監督，於是被人惡意利用，例如項目浮報或根本沒有實際的研究成果等。

文中提到，早在去年起已陸續有消息指出，中國半導體業出現不少投資「爛尾」，例如武漢弘芯半導體有政府資金支持，預期投資過千億人民幣，但最終卻爛尾收場，引起外界對中國半導體業的警惕。

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據南華早報報導，2021年1月至5月間，中國約有1萬5700家新的半導體公司註冊，是前一年同期的3倍。只不過在2019年至2020年間，成都、武漢、濟南、淮安、南京等地，已有7家晶圓製造商先後爛尾。

然而分析認為，雖然產業遭到整頓，但不代表由國家主導對戰略行業投資的方式是錯誤，而是凸顯執行方式和細節有待改進。過去中國企業認為可以從西方直接購買晶片，因此不願意花錢研發相關技術，造成了目前晶片依賴進口。政府的戰略性投資正是克服資本短視逐利特質的方法，有其必要性。（編輯：陳沛冰）1110812