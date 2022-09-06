路透：美國禁售AI晶片 中國大學及國家機構需求量大

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（中央社北京6日綜合外電報導）路透社一篇評論分析稱，中國一些頂尖大學和國家研究機構正依靠一款美國的電腦晶片來推動其人工智慧（AI）技術，但華盛頓已限制這款晶片出口到中國。

美國晶片設計商輝達（NVIDIA Corp）上週表示，美國政府官員已下令該公司停止出口A100和H100晶片到中國。美國超微公司（AMD）也表示，新的許可要求現在不准其MI250先進AI晶片出口到中國。

這項發展說明，在台海情勢趨於緊繃的同時，美國牽制中國科技能力的行動正在大幅升級，而輝達以及幾乎所有其他主要晶片製造商的產品，都是由台灣代工生產。

對於美國實施出口禁令的作法，中國宣稱將徒勞無功。

路透社對過去兩年十幾項公開的政府標案進行檢梘，發現中國一些最具戰略性的研究機構對輝達的招牌晶片A100需求殷切。

其中一項標案顯示，去年10月，中國頂尖的清華大學斥資逾40萬美元購入兩部由4顆A100晶片驅動的輝達AI超級電腦（supercomputers）。

同一個月，中國科學院（Chinese Academy of Sciences，CAS）計算技術研究所（Institute of Computing Technology）花了約25萬美元購買A100晶片。

今年7月，中國科學院大學「人工智能學院」也花了約20萬美元添購高科技設備，其中包括部分由A100晶片驅動的伺服器。

去年11月，廣東暨南大學「網絡空間安全學院」花費逾9萬3000美元購買一台輝達AI超級電腦 ，而其「智能科學與工程學院」僅上個月便花了近10萬美元購買8顆A100晶片。

值得注意的是，中共中央軍委會直接領導的「中國人民解放軍國防科技大學」（NUDT），也是A100晶片的買家之一。

NUDT的天河二號超級計算機，是世界最強大的超級電腦之一。這所大學於2015年被美國列入黑名單，美國以國家安全為由，禁止該大學購買其超級電腦使用的英特爾（Intel）處理器。

標案還顯示，山東、河南和重慶等省市政府支持的較不知名機構和大學，也有購買A100晶片。

對於A100出口受限制所造成的衝擊，上述機構以及輝達公司皆不願評論。8月31日，輝達宣布出口禁令恐令該公司本季損失4億美元對中國的潛在銷售額，並表示計劃尋求新規則的例外情況。

輝達和AMD晶片短缺可能阻礙中國公司發展影像和語音辨識等先進計算技術。這類技術在智慧型手機等消費性應用中很常見，但也具有軍事用途，如掃瞄衛星圖像以尋找武器或基地，以及過濾數位通訊以收集情報等。

專家表示，中國晶片製造商要造出能取代輝達和AMD的先進晶片很難，買家可能選擇多款低階晶片作為替代。

路透社無法在中國政府資料中，找到任何提及另兩種受限制晶片的標案，即輝達的H100和AMD的MI250。

不過有些標案特別提及向美國英特爾公司購買晶片，以及提議購買較不精密的輝達產品，凸顯中國對一系列美國晶片技術的依賴。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110906