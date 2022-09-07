美媒：製造業西升東降 中國世界工廠地位動搖

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（中央社台北7日電）美國媒體引述多篇報告表示，全球供應鏈風險增加、台海爆發衝突可能性以及美國政策大力支持下，美國製造業工作正大量回流，中國「世界工廠」地位開始動搖。

美國之音今天報導，過去數十年，中國製造業迅速崛起，美國工作大量外流，但今年以來宣布在美國建廠或投資項目多達數百項之多，其中包括英特爾投資200億美元建立半導體廠、通用汽車投資70多億美元提高電池和電動卡車製造計畫。

此外還有本田和韓國LG集團的LG新能源（LG Energy Solution）在美國投資44億美元的電動汽車電池工廠，以及全球特殊材料的領導廠商康寧與AT&T將新建一座光纜生產工廠等。

報導引述麥肯錫公司近日一份「實現美國製造業復興」的報告，指自1997年以來，美國製造公司及工廠數量下降達1/4，但最近趨勢顯示正在逆轉，美國為製造業重新崛起奠定了基礎。

倡導產業回流的非盈利組織「回岸倡議」(Reshoring Initiative) 一篇研究報告說，今年預計將有創紀錄的35萬個製造業工作從海外回到到美國。

另據「紐約時報」近日的報導，美國的科技公司開始逐步將供應鏈轉移出中國，蘋果和谷歌最新一代智慧型手機中部分已不再是中國製造，中國的製造業帝國正在動搖。

麥肯錫分析，促使美國製造業崛起的主因包括政府政策的大力扶持。獲得兩黨支持的「基礎設施法」將大量的投資用於提供美國的製造能力。

「回岸倡議」的報告認為，促成工作大量回流的原因還包括台灣海峽爆發衝突的可能性增加，以及近年來供應鏈風險增加推動加速脫鉤。

跨國管理諮詢公司「科爾尼」公司（A.T. Kearney）的調查顯示，高達92%的高管表達了對回流的積極態度，其中79%已將部分業務遷至美國或計劃在未來3年內遷往美國，另有15%的高管正在評估類似措施。

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中國今年遭受COVID-19疫情打擊，嚴格的清零防疫政策傷害經濟發展。代表一千多家在華美國企業的中國美國商會調查，一半以上的成員公司降低對今年收入的預期，超過60%的成員公司指受到供應鏈中斷的衝擊。

「回岸倡議」的創始人穆瑟（Harry Moser）表示，雖然美國製造業過去二、三十年來好像步入衰落，但美國享有得天獨厚的自然資源，最重要的是，美國有中國無可比擬的制度。大多數人會同意，美國的自由企業民主制度比中國這樣的專制制度更加優越。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110907