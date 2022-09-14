更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

分析：習近平學毛澤東造神反淪笑柄

2022/9/14 16:05（9/14 16:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國之音14日報導，中共領導人習近平雖力拚3連任，並意圖效法毛澤東造神，但專家分析，習學毛不成反淪為笑柄，因中國民眾不再盲目狂熱擁護個人崇拜。（中央社檔案照片）
美國之音14日報導，中共領導人習近平雖力拚3連任，並意圖效法毛澤東造神，但專家分析，習學毛不成反淪為笑柄，因中國民眾不再盲目狂熱擁護個人崇拜。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）美國之音（VOA）今天報導，中共20大下月16日揭幕，中共領導人習近平雖力拚3連任，並意圖效法毛澤東造神，但專家分析，習學毛不成反淪為笑柄，因中國民眾不再盲目狂熱擁護個人崇拜。

本名黃貝嶺的獨立中文筆會創辦人貝嶺表示，習近平生長在中國人民對毛澤東無限忠誠的文革年代，受到毛造神運動的影響，他內心的潛意識崇尚代表無窮威力與無限權力的毛澤東，可說毛是他的偶像。

他說，但習近平跟毛澤東沒有真正的可比性，中國人民對於習不僅不崇拜，還充滿各種揶揄諷刺，習近平不但沒有獲得因毛澤東愚民而產生的崇拜，甚至還成為笑話。

貝嶺指出，習近平想回到那個造神的年代，享有所到之處受到民眾的恭敬歡迎等，而這些令人做嘔的統治方式和北韓日益相近，這就是毛時代的複製。

他說，但毛時代的本質，他是不可能改變的，為什麼？因為中國社會早就不在毛時代，並說習的連任過程看起充滿阻力與抗拒，因此黨中央才會藉由官媒宣傳，確認習的3連任。

香港南華早報前總編輯王向偉也說，中國人民對政府和領導人的擁護與支持，已非毛時代的那種盲目和狂熱，而是取決於政策能否持續改善人民的生活，增加人民的幸福感。

他表示，人民要看到實際行動和希望，光是靠宣傳和社會管控達不到目的。

王向偉表說，中國正如火如荼全方位歌頌習近平，主要就是為即將召開的20大造勢，眾所周知，習近平屆時勢必連任總書記。

他表示，最近召開的中共政治局會議提出再次修改黨章，極可能就是要把「兩個確立」納入，強化習近平在黨內的領導地位。

依據去年11月11日，中共第19屆中央委員會第6次全體會議公報，兩個確立是指「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

此外，2016年12月中共召開18屆6中全會，習近平成為黨的領導核心，並於19大寫入黨章。

但核心還不夠，據港媒「明報」報導，習近平將在20大被尊奉為領袖，這是繼毛澤東的第2人。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110914

延伸閱讀
評論：中共沒有挑戰習的派系 未來10年都如此中國清零官民衝突 胡錫進指全域靜態管理出問題英女王逝世 港人臉書悼念拿習近平作比較中共雙標不得妄議中央 只可大肆吹捧習近平領袖
習近平
習近平20大前外訪 港媒：反映信心十足港媒：王滬寧領導修改中共黨章
毛澤東
中國式清零 紐時：14億人被迫為習近平不間斷表演習近平晶片強國夢碰壁 分析：舉國體制行不通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
習近平20大前外訪 港媒：反映信心十足