分析：習近平學毛澤東造神反淪笑柄

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美國之音14日報導，中共領導人習近平雖力拚3連任，並意圖效法毛澤東造神，但專家分析，習學毛不成反淪為笑柄，因中國民眾不再盲目狂熱擁護個人崇拜。（中央社檔案照片）

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（中央社台北14日電）美國之音（VOA）今天報導，中共20大下月16日揭幕，中共領導人習近平雖力拚3連任，並意圖效法毛澤東造神，但專家分析，習學毛不成反淪為笑柄，因中國民眾不再盲目狂熱擁護個人崇拜。

本名黃貝嶺的獨立中文筆會創辦人貝嶺表示，習近平生長在中國人民對毛澤東無限忠誠的文革年代，受到毛造神運動的影響，他內心的潛意識崇尚代表無窮威力與無限權力的毛澤東，可說毛是他的偶像。

他說，但習近平跟毛澤東沒有真正的可比性，中國人民對於習不僅不崇拜，還充滿各種揶揄諷刺，習近平不但沒有獲得因毛澤東愚民而產生的崇拜，甚至還成為笑話。

貝嶺指出，習近平想回到那個造神的年代，享有所到之處受到民眾的恭敬歡迎等，而這些令人做嘔的統治方式和北韓日益相近，這就是毛時代的複製。

他說，但毛時代的本質，他是不可能改變的，為什麼？因為中國社會早就不在毛時代，並說習的連任過程看起充滿阻力與抗拒，因此黨中央才會藉由官媒宣傳，確認習的3連任。

香港南華早報前總編輯王向偉也說，中國人民對政府和領導人的擁護與支持，已非毛時代的那種盲目和狂熱，而是取決於政策能否持續改善人民的生活，增加人民的幸福感。

他表示，人民要看到實際行動和希望，光是靠宣傳和社會管控達不到目的。

王向偉表說，中國正如火如荼全方位歌頌習近平，主要就是為即將召開的20大造勢，眾所周知，習近平屆時勢必連任總書記。

他表示，最近召開的中共政治局會議提出再次修改黨章，極可能就是要把「兩個確立」納入，強化習近平在黨內的領導地位。

依據去年11月11日，中共第19屆中央委員會第6次全體會議公報，兩個確立是指「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

此外，2016年12月中共召開18屆6中全會，習近平成為黨的領導核心，並於19大寫入黨章。

但核心還不夠，據港媒「明報」報導，習近平將在20大被尊奉為領袖，這是繼毛澤東的第2人。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110914