英女王逝世 港人臉書悼念拿習近平作比較

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（中央社台北9日電）英國女王伊麗莎白二世辭世，不少港人洗版臉書悼念她，並暗地將她與中國國家主席習近平治下的香港作比較，「一個將漁村變成國際大都市，一個將國際大都市變愚村」。

白金漢宮當地時間8日宣布，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，享耆壽96歲。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1952年繼承王位，直至香港1997年主權移交，香港有45年的殖民地時期都在她的統治下。她曾經兩度訪港，受到熱烈歡迎。

她於1975年第一次訪港時曾到公共屋邨愛民邨，並走入港人家庭，了解他們的生活狀況，又到街市與檔主交談，表現親民。

第二次是1986年，即中英聯合聲明簽署後2年，不少港人視為她與香港道別。

在香港殖民地時期不少港人稱英國女王為「事頭婆」，即老闆娘的意思，在政府部門甚至不少學校都會掛上她的肖像，直至香港主權移交才卸下來。

女王今天辭世後，不少港人洗版臉書悼念她，更暗地裡將她與習近平作比較。

正在台灣擔任國立政治大學社會系客座教授的前香港中文大學社會學系副教授陳健民在其臉書留言「君臨天下…」四個字，上載了一張習近平訪港與前特首梁振英及林鄭月娥等一眾人並排而坐的合照，旁邊同時上載了一張英國女王訪港到公共屋邨參觀的黑白照片。

照片中英國女王旁邊沒有很多保安，在她參觀的下層，市民興奮地向上圍觀。

有網友留言表示，「真正受人愛戴跟用威權强迫別人愛戴卻又害怕接近國民領袖的明顯分别！」、「今昔比較，可嘆已然只能意會再不可以言傳。」

香港資深傳媒人潘小濤在臉書表示，「她治下的英國為香港帶來文明、法治、制度，令香港由一個小漁村，變成舉世稱羡的國際金融中心，但她並沒居功。」

他引述1975年英國女王抵港在中環皇后碼頭的歡迎儀式致辭時說：「香港獨具其特殊環境及因素，經港人歷年奮鬥，乃發展為一現代名城，其過程可謂舉世無雙。港人所遭遇之困難愈甚，則其鬥志益堅、百折不撓，力爭上游於罕見之逆境之中，不苟安於圖存，尋且自力更生、銳意進取，其經濟日臻繁榮，民生日趨改善。」

潘小濤說，「對這番話，香港人必感受甚深！事頭婆，願您一路好走！」

有網友在貼文下留言，指「一個建設香港；一個破壞香港。」、「一個製造機會 一個製造恐慌」、「沒有英國夢，沒有愛英愛港的領導班子，沒有清零政策…只有安定繁榮」、「真正的領導人，國家的繁榮只會歸功於人民勤奮努力，不會妄自尊大，認為無自己就無國家無人民，強逼人民尊重自己！」

香港知名導演張堅庭在臉書發文表示，「我們曾經的事頭婆走了…以前上學看到她的端祥樣貌就覺得女老師可惡。RIP our forever Queen（永遠的女王安息）」

有網友在貼文下留言，指「感謝妳沒有迫香港人愛英國，更沒有迫人聽你話，跟黨走」；另有網友表示，「佢（她）曾經帶領香港進入世界舞台成為世界知名的城市，我這刻就感覺像一個好朋友離去一樣傷感」、「女王安息，可能某地又會出現禁歌或屏蔽了」、「多謝大英帝國英女皇后給寶貴自由空間！成就今日Hk」。

正在台灣的香港藝人杜汶澤也在臉書留言「Thank you for everything, Madam」（感謝你的一切），上載了另一張英國女王參觀香港公共屋邨的照片，當時英女王身穿粉紅色裙配上粉紅色帽，同樣身邊沒有很多保安， 上下層的民眾探頭看她。

有香港網友在臉書上載以英國女王為圖案的香港錢幣，作為悼念。（編輯：陳沛冰）1110909