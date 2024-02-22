中國對美恢復貓熊外交 聖地牙哥將重獲大貓熊

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（中央社台北22日電）中國對美國恢復貓熊外交。新華社今天報導，中國野生動物保護協會日前與美國聖地牙哥動物園就新一輪大貓熊國際保護合作事宜達成一致，並簽署合作協定。目前正與美國華盛頓國家動物園積極磋商新一輪合作。

中美關係惡化後，美國租借的大貓熊去年相繼租約到期送回中國，其中包括美國華府史密森尼國家動物園的美香一家三口，如今只剩亞特蘭大動物園還有4隻大貓熊，租約也將在今年到期。若兩國未簽署新協定，中國1972年對美啟動的「貓熊外交」形同終止。

不過去年11月拜習會在美國登場後，中國國家主席習近平表示，他了解到聖地牙哥動物園和加州人民熱切期盼大貓熊能重返加州。大貓熊是中美人民的友誼使者，中方願繼續與美國展開大貓熊保護合作，努力滿足加州人民的願望。

據鳳凰網今天報導，聖地牙哥動物園表示，中國可能在今年夏天送來一對大貓熊。2019年，該園最後兩隻大貓熊被送回中國。

新華社報導，中國野生動物保護協會日前分別與西班牙馬德里動物園和美國聖地牙動物園就新一輪大貓熊國際保護合作事宜達成一致，並簽署了合作協定。目前正與美國華盛頓國家動物園和奧地利美泉宮動物園就新一輪合作進行磋商。

報導稱，西班牙、美國、奧地利是較早與中國展開大貓熊國際保護合作的國家。在科研人員的共同努力下，中國與西班牙、美國、奧地利共繁育成活幼仔28隻，為大貓熊保護繁育作出了積極貢獻。基於良好的合作基礎條件和人民對瀕危物種保護的共同美好願望，新一輪大貓熊保護合作研究即將開啟。

報導並稱，新一輪合作研究將重點聚焦大貓熊重大疾病防治，大貓熊棲息地和野外種群保護，提升調查監測能力，助力中國大貓熊國家公園建設；積極搭建國際學術交流平台，促進旗艦物種和傘護物種保護的合作交流；「推動中外民間交流，增進中外人民友好感情。」

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據北京日報，中國外交部發言人毛寧22日下午在例行記者會答覆外媒相關提問時稱，中國野生動物保護協會上午發布了有關展開新一輪大貓熊國際保護合作的消息，「我可以告訴你的是，大熊貓是中國的國寶，深受世界各國人民喜愛。」

她說，自從上世紀90年代以來，中國先後與20個國家的26個機構展開大貓熊保護合作，有效提升了大貓熊保護研究的能力，促進了珍稀瀕危野生動物保護的國際合作，也增進了中外人民的友誼。中方期待與有關國家的新一輪大貓熊國際保護合作，將進一步拓展大貓熊等瀕危物種保護科研成果，「促進民心相通和民間友好」。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1130222