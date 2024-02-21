呼應官方擴大控制房市？中國學者籲商品房轉保障房

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（中央社記者張淑伶上海21日電）中國房市當前出現供過於求、但社會住宅不足的情況，有學者撰文呼籲政府介入，推動「商品房轉保障房」以達到一石多鳥的目的，但也坦言這會面臨不當獲利等弊端及風險。

美媒華爾街日報15日報導，中國國家主席習近平擬「重拾社會主義」以解決房地產危機，擴大國家對房市的控制，由政府收購陷入財務困境的私營建案再租售。

陸媒「財經」雜誌今天則刊出中國社會科學院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛等人的文章，指中國房地產向下調整是長期過程，過去超速成長導致當前城鎮中古屋明顯過剩，應當支持現有的商品房供需調整。

文章說，在城鎮商品住房市場出現供過於求的同時，城鎮的2億多青年和新市民存在較大的住房困難，這些人由於收入有限，大多需要住房保障；一些人主張透過大規模保障房建設，增加房地產投資帶動經濟成長，但此舉會從實際和預期上衝擊正在走下坡的房市，進而增添宏觀經濟不確定性。

文章認為，「商品房轉保障房」可以一石多鳥。但當前房市低迷下，只有政府有動力和能力擴展資產負債表，透過擴展長期債務，才能打破市場收縮循環。

文章因此建議啓動「青新市民安居工程」，在今、明兩年，分別由中央財政發行長期國債給城市政府、央行發放長期的抵押補充貸，透過政策性銀行貸給大城市政府或平台，後者也同時向商業銀行申請部分短期貸款做配套，然後競購市場上既有的新成屋和中古屋，將其改造、轉化成保障房，並以低於市場一定比例的價格出售給符合保障條件的青年及新市民家庭。

但文章也認為，政府介入「商品房轉保障房」也面臨道德風險。這包括政府官僚主義、政府官員的權力尋租（藉手中資源獲益）、保障房利益相關方的套利，以及開發企業轉嫁風險等道德風險，增加監管成本。因此需要建立相關機制，分別激勵和約束地方政府、開發企業、住戶等。

華爾街日報15日報導，據有參與討論的中國政府政策顧問及中國政府近期的公布，新住房政策主要分兩部分，一是中國政府會購入陷入財務困境的私營房地產項目，將其轉變為政府出租或在某些情況下出售的房屋。二是中國政府自己興建更多保障性住房，供中低收入民眾居住。

有政策顧問表示，新政策的目標是將市場上由國家建造的低價出租或有限制條件出售房屋的比重，從目前5%左右提高到至少30%。

報導指出，新的住房政策與習近平近年提倡擴大政府掌控經濟及私營企業一致。有政策顧問表示，將更多私營房屋轉為政府租售的保障性住房，可以幫助推進習近平一再強調的「共同富裕」目標。（編輯：邱國強）1130221