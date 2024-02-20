中國糧食問題 農業學者：利益結構藩籬固化

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（中央社台北20日電）中共領導人習近平關注中國糧食安全，知名農業學者溫鐵軍說，中國當今糧食問題起於利益結構藩籬固化，內外之間連結非常複雜，還說中國的糧食問題，沒有一次因糧食本身出問題而引發討論。

去年12月中旬，習近平出席中央經濟工作會議並發表談話，要求務必確保糧食安全，而且要「毫不放鬆抓好糧食等重要農產品穩定安全供給」；之後又召開「三農」 （農業、農村、農民）工作會議，督促地方政府「全面落實糧食安全黨政同責」。

不過中國媒體觀察者網今天報導，溫鐵軍近日接受「經濟學家建言2024中國經濟」訪談指出，對中國來說，中國的糧食問題沒有一次是因為糧食本身出問題而引起討論的。

他說，1980年代，他就提出糧食問題不是「糧食的問題」；90年代中期，他的相關文章被許多刊物轉載，但現在再強調卻沒有引發迴響。

溫鐵軍表示，這是因為當年中國還沒形成那麼多的利益集團，現在客觀上已經形成，「因此我們今天的糧食危機出在哪裡？出在利益結構藩籬已經固化，內外之間的連結非常複雜」。

他說，應該看到糧食安全並不是產量問題，也不是統計數據和倉儲問題。這個世界有多少糧食危機是因生產問題造成的？有多少是金融危機造成的？有多少是跨國公司控制農業資源造成的？

溫鐵軍指出，這些本質性的問題很少有人揭示，更遑論政策討論。如果這些都沒有進入政策討論的視野，又該如何看待可能發生在中國的糧食危機？

他說，問題的關鍵不是簡單的產量而已，而是如何形成一個相對比較穩定的、自主的農業安全政策，如此才能真正保障14億人口大國的糧食安全。

另據美國華爾街日報（The Wall Street Journal）去年7月間的報導，糧農成為習近平反腐目標之一。

報導指出，中共中紀委、中國國家監委針對糧農展開反腐行動，去年6月29日透過官網通報，公布9名受紀律審查和監察調查的央企人員中，有3人來自涉糧央企，當中1人屬中儲糧集團，2人屬中糧集團轄下單位。

中國媒體新京報今年2月2日的報導指出，最高人民檢察院檢察委員會副部級專職委員、第三檢察廳廳長史衛忠表示，去年1月至11月，檢察機關起訴糧食領域職務犯罪350餘人。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130220