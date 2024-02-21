更多編輯台推薦新聞：
美歷史學家評分歷屆總統 林肯93分居冠川普不到11分墊底
國際

美歷史學家評分歷屆總統 林肯93分居冠川普不到11分墊底

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
G20
新聞專題
G201/69
首頁 / 兩岸

中國外交部：副外長馬朝旭將代表出席G20外長會

2024/2/21 17:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中國外交部今天宣布，外交部副部長馬朝旭將代表出席21至22日在巴西里約熱內盧舉行的20國集團（G20）外長會。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧21日主持例行記者會，現場記者就中國是否派代表出席G20外長會提問。毛寧回答表示，外交部長王毅因日程安排難以親自出席此次會議，將由馬朝旭代表中方出席。

中國外交部官網下午也披露，馬朝旭20日已會見巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira），同時與巴西外交部副部長、G20事務協調人就G20合作交換意見。

馬朝旭表示，中國願以中巴建交50周年為契機，與巴西進一步加強發展戰略，深化各領域合作。

據引述，維艾拉表示，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）去年訪中相當成功，巴西願與中方繼續加強多邊各領域的合作。巴西作為G20的主席國，也期待與中國在G20峰會合作，為全球經濟治理做出貢獻。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1130221

#20國集團
#G20
#中國
#中國外交部
#巴西
#毛寧
#馬朝旭
G20
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
巴西總統魯拉：擔任G20輪值主席國任重道遠
172.30.142.48