中國外交部：副外長馬朝旭將代表出席G20外長會

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（中央社台北21日電）中國外交部今天宣布，外交部副部長馬朝旭將代表出席21至22日在巴西里約熱內盧舉行的20國集團（G20）外長會。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧21日主持例行記者會，現場記者就中國是否派代表出席G20外長會提問。毛寧回答表示，外交部長王毅因日程安排難以親自出席此次會議，將由馬朝旭代表中方出席。

中國外交部官網下午也披露，馬朝旭20日已會見巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira），同時與巴西外交部副部長、G20事務協調人就G20合作交換意見。

馬朝旭表示，中國願以中巴建交50周年為契機，與巴西進一步加強發展戰略，深化各領域合作。

據引述，維艾拉表示，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）去年訪中相當成功，巴西願與中方繼續加強多邊各領域的合作。巴西作為G20的主席國，也期待與中國在G20峰會合作，為全球經濟治理做出貢獻。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1130221