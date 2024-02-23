G20外長會議落幕 普遍支持兩國方案解決以巴衝突

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（中央社里約熱內盧22日綜合外電報導）主辦20國集團（G20）外交首長會議的巴西今天於會後表示，針對中東衝突，G20成員國普遍支持「兩國方案」，這加深以色列接受讓巴勒斯坦獨立建國的壓力。

在G20外交首長於里約熱內盧開會前1天，以色列國會以壓倒性票數支持總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提出的一項反對任何「單方面」承認巴勒斯坦國的提案。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）在為期兩天的會議結束後告訴記者，在以色列於加薩走廊（Gaza Strip）展開軍事行動超過4個月後，G20「幾乎一致同意兩國方案是（解決危機）唯一可行的方案」。

巴西外交部消息人士告訴法新社，維艾拉不說「一致同意」的唯一理由是，並非每名發言者都談到這個問題。他說，每名提到這個問題的外交首長都表態支持兩國方案，而且為數眾多。

參加這場會議的外交首長包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）等。

波瑞爾敦促維艾拉在閉幕致詞中向全球解釋，G20成員都贊成「兩國方案」，即讓巴勒斯坦獨立建國，與以色列共存。

波瑞爾告訴記者：「這代表強烈要求兩國方案…最大公約數是，除非巴勒斯坦人擁有建立自己國家的明確政治前景，否則以色列不會有和平與長久的安全。」

他說，希望未來數天能看見阿拉伯國家為此提出議案。

根據布林肯事先準備的講稿，他也呼籲建立一條「邁向巴勒斯坦國的具體道路」。

他在記者會上說：「我們專心試圖達成協議，以解救（巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯扣押的）人質，並延長人道停火。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130223